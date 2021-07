Huit ans à l’ombre pour un pédophile de Lanaudière

Un pédophile récidiviste de 63 ans qui a agressé sexuellement ses trois petits-enfants pendant six mois a été condamné à huit années de pénitencier, vendredi.

«Vous êtes un dangereux personnage par rapport aux enfants monsieur», a déclaré le juge de la Cour du Québec, François Landry. «Les enfants c’est notre richesse, c’est notre futur, c’est la vie. Vous avez brisé la vie de ces enfants-là», a-t-il poursuivi, au moment de rendre sa sentence au palais de justice de Joliette.

En se référant au rapport présentenciel, la procureure de la couronne, Me Ariane Roy-Drouin, a laissé savoir que les problèmes de colère du pédophile étaient à l’origine de son «passage à l’acte». «La sexualité avec les enfants le calme», a-t-elle dit.

«Vous êtes un grand malade qui avez besoin d’aide», a affirmé le magistrat à l’endroit du délinquant, dont nous ne dévoilerons pas le nom afin de protéger l’identité des victimes qui ont entre cinq et neuf ans.

Le délinquant a une tendance à minimiser sa part de responsabilité dans toute cette histoire, puisqu’il a avoué que «ces enfants-là étaient toujours en bobettes et que ceux-ci voulaient qu’il les touche», a relaté Me Roy-Drouin à la lecture du rapport présentenciel. Ce même rapport nous apprend que l’évaluation du risque de récidive est «inquiétante».

En plus des trois chefs de contacts sexuels, qui lui ont valu six ans de prison, l’agresseur a écopé de deux ans de plus pour possession de pornographie juvénile. L’accusé, qui avait déjà été condamné en semblable matière en 2003, a plaidé coupable à ses méfaits le 14 avril dernier.

Les faits

Les agressions ont débuté en octobre 2018. À ce moment, l’accusé allait voir ses petits-enfants le mardi, vendredi et dimanche «en plus des journées où il gardait seul les enfants pour la nuit».

Selon le document de trame factuelle déposée au dossier de la cour et dont l’Agence QMI a obtenu copie, le délinquant a commis des gestes intrusifs à l’endroit des victimes à plusieurs reprises, jusqu’en avril 2019.

Une des deux jeunes jumelles de cinq ans a dévoilé à son éducatrice de garderie que son grand-père lui faisait des attouchements. Cette même éducatrice a pu corroborer les faits avec la sœur de la fillette.

Les enfants avaient alors mentionné qu’elles ne refusaient pas parce que leur grand-père leur donnait des cadeaux. Lorsque le père des victimes a appris cela, il a confronté l’accusé qui avait menacé de se suicider.

Le pédophile a néanmoins reconnu qu’il a un problème et a exprimé des remords devant le tribunal, avant de prendre le chemin de la prison.