La plupart des incendies dans les centres de tri causés par des piles au lithium

Environ 90% des incendies dans les centres de tri de matières recyclables au Québec sont causés par des déchets électroniques contenant des piles au lithium, selon une récente analyse menée pour Ricova, qui transporte et collecte des matières résiduelles et recyclables.

La compagnie, qui récolte les déchets auprès d'entreprises privées ainsi que de plusieurs municipalités au Québec, lance un cri du cœur et appelle à ne plus mettre ces piles et autres produits inflammables dans les bacs de récupération. Elle estime que des gestes concrets doivent être posés pour protéger la santé et la sécurité des employés ainsi que les installations de la province.

«Il faut donc sensibiliser la population pour faciliter la récupération sécuritaire des piles au lithium, qui ne vont pas dans le bac bleu. Malgré la formation et la prévention, les incendies sont en progression constante au cours des dernières années. Ils sont très difficiles à prévenir, surtout depuis l'arrivée massive des piles au lithium dans les bacs de recyclage», a déclaré Dominic Colubriale, président-directeur général de Ricova, dans un communiqué, vendredi.

Selon le rapport, il y a 10 ans, les centres de tri du Québec pouvaient subir un à deux incendies par année, en moyenne, alors qu'aujourd'hui, on en dénombre quatre à huit par année.

La présence de déchets électroniques au milieu de matières inflammables «pose un risque évident», peut-on lire. En effet, les piles au lithium prennent feu lorsqu’elles sont écrasées, perforées ou exposées à l’eau pendant la collecte et le traitement. Elles sont en contact direct avec des tonnes de matières recyclables combustibles, comme du papier et du carton.

«L'élimination du risque à la source est la solution la plus simple et efficace, car il est impossible que les centres de tri puissent retirer la totalité des matières dangereuses, en raison de la rapidité et de la complexité des procédés opérationnels», a ajouté M. Colubriale.

Ricova estime qu’il faut sensibiliser davantage la population à cette problématique et faciliter la récupération des piles et autres déchets électroniques pour les citoyens, «sans quoi les incendies causés par ces objets n'iront qu'en augmentant».

Le rapport recommande également d’installer un autocollant sur tous les bacs de récupération, indiquant l'interdiction d'y déposer des matières dangereuses. Enfin, les producteurs de matières dangereuses devraient être impliqués dans la gestion de ces produits.

«Les fabricants de ces piles devraient être imputables et responsables de démontrer le danger de leurs produits et de participer activement à la récupération de leurs déchets», peut-on lire.