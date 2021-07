L’attaque d’Équipe Québec fonctionne à plein régime

Les joueurs d’Équipe Québec ont inscrit plus de 10 points dans un deuxième match consécutif, l’emportant face aux Boulders de New York 13 à 9, jeudi soir, au Palisades Credit Union Park.

Jeffry Parra, Connor Panas et Jonathan Lacroix ont tous produit quatre points pour le «Fleurdelisé». Les deux premiers ont d’ailleurs inscrit la majorité de leurs points grâce à des longues balles.

En étirant les bras en cinquième manche, Parra a amorcé une récolte de six points d’Équipe Québec lors de ce tour au bâton. Lacroix avec un triple et Nathan Etheridge, d’un simple, ont poussé des hommes à la plaque.

Si l’attaque fonctionne à plein régime, on ne peut en dire autant des lanceurs. Le partant David Gauthier a donné 10 coups sûrs et six points en seulement trois manches et un tiers. Pablo Arevalo, qui lui est venu en relève, a enregistré la victoire bien qu’il ait donné trois points aux Boulders en septième manche.

La défaite est allée à la fiche de Ryan Munoz. L’artilleur de New York a accordé sept points sur autant de coups sûrs en quatre manches et un tiers.

Équipe Québec disputera sa prochaine série contre les ValleyCats de Tri-City, dans l’État de New York.

