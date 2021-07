Le Québécois Anthony Quirion a convaincu les Phillies

Ayant conclu une entente avec l’organisation des Phillies de Philadelphie à titre de joueur autonome cette semaine, le Québécois Anthony Quirion, âgé de 23 ans, se dresse comme un bel exemple à suivre pour les jeunes joueurs de baseball d’ici.

«J’espère que l’on regarde mon cas et qu’on se dit que ce n’est jamais fini, tant que tu travailles fort, a-t-il dit, livrant un message inspirant lors d’un entretien téléphonique. Parfois, on dirait que les gars au Québec ne réalisent pas à quel point ils sont bons et qu’ils pourraient jouer à un haut niveau.»

Dans cette veine, Quirion avoue avoir lui-même été inspiré, au cours des dernières années, par le Québécois Abraham Toro, qui évolue avec les Astros de Houston.

«Plus jeune, on a eu un parcours similaire, Abraham et moi, en passant un peu par le même réseau de développement, avec le midget AAA et la Ligue de baseball junior élite du Québec, a noté le jeune homme originaire de Dixville, en Estrie. Comme moi, Abraham n’a pas fait l’équipe nationale, mais il a continué de travailler fort et il a eu sa chance.»

De Coaticook à Clearwater

Ignoré lors du plus récent repêchage du baseball majeur, Quirion savait pour sa part qu’il était à la croisée des chemins. En attendant l’encan annuel, celui ayant joué ces trois dernières années avec l’Université Lamar, au Texas, gardait la forme avec l’équipe de son patelin, le Big Bill de Coaticook, dans la Ligue de baseball majeur du Québec.

S’il a été déçu de ne pas voir son nom être appelé pendant le repêchage, la désillusion a rapidement fait place à l’excitation quand il a reçu un appel mardi soir, environ une heure après la 20e et dernière ronde, d’un représentant des Phillies.

«J’étais en contact avec le recruteur Ralph Garr Junior, qui m’avait vu jouer au Texas, et je suis très reconnaissant envers lui pour m’offrir cette chance», a indiqué Quirion, qui a accepté un boni de signature de 5000 $ afin de pourchasser son rêve.

Samedi, le Québécois prend l’avion pour la Floride, où il passera des examens médicaux dans l’entourage des Phillies, à Clearwater, pour ensuite attendre son visa de travail.

Derrière le marbre

Reconnu pour sa polyvalence en défensive, Quirion sait déjà que l’organisation des Phillies souhaite le développer comme receveur.

«C’est ma position principale, a convenu Quirion, emballé par le défi. Être receveur, ce n’est pas juste attraper, bloquer et lancer la balle. Il faut savoir gérer le jeu. J’ai toujours priorisé la relation entre le receveur et son lanceur.»

Même s’il peut exceller au bâton, l’athlète de 6 pi 2 po note que son rôle sera d’abord de bien faire défensivement.

«Quand tu es receveur, c’est vrai que ça peut t’enlever une certaine pression à l’attaque, je vais laisser mon bâton aller, a-t-il dit. J’ai quand même 100 % confiance en mes capacités offensives.»

En cas de doute, Quirion pourra toujours se répéter son propre message, en se souvenant d’où il vient: «ce n’est jamais fini, tant que tu travailles fort».