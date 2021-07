Les quartiers centraux de Québec

Profitez de l’été pour visiter les principales artères commerciales des quartiers centraux de Québec, arpenter les rues piétonnes et y faire toutes sortes de découvertes.

Laissez-vous charmer par l’Avenue Cartier situé en plein cœur du quartier Montcalm, avec ses boutiques spécialisées, ses bons restaurants, ses épiceries fines et cafés accueillants. Les rues du Vieux Québec sont débordantes de cachet et sont bordées de restaurants et hôtels ainsi que de charmantes boutiques et galeries d’arts.

Un passage au cœur de la Haute Ville dans le quartier St-Jean-Baptiste s’impose pour goûter la saveur locale et admirer le cachet historique du secteur, le tout suivi d’une virée boutique accompagné d’un bon repas sur la 3e avenue à Limoilou.

Il ne faudrait pas manquer les magnifiques terrasses, les trouvailles originales et les commerçants locaux que proposent les lieux historiques Place Royale et Quartier Petit-Champlain.

Les jeunes familles pourront profiter de l'aménagement urbain coloré et des commerces de destination et de proximité qu’offre le quartier Saint-Sauveur, pour terminer avec le plus qu’animé quartier St-Roch offrant une panoplie d’activités estivales telles que Les Passages insolites, des animations, des Cinémas Plein-air, etc.