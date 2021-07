Madame Chasse-Taches: c’est le temps des vacances

Comment rendre la route plus agréable pour les enfants qui peuvent perdre patience trop rapidement en voiture ?

On pense à la musique, aux films, aux livres et aux jeux vidéo, mais vous aurez du succès en organisant une chasse au trésor tout en permettant aux enfants de garder les yeux sur la route et le paysage. Préparez une liste d’objets à dénicher (une auto rouge, un cycliste et son vélo, une vache, un mouton, une ferme, des cultures de maïs, un lac, des plaques automobiles de différentes provinces, etc.) Le jeu peut devenir une compétition familiale en jumelant un parent à un enfant.

Dépannage pour les taches

Quelques gouttes de shampooing, de savon à vaisselle ou de nettoyant à vitre incolore (Windex) neutralisent rapidement une tache de nourriture sur un vêtement ou sur la banquette dans l’automobile.

Éviter les piqûres d’insectes

Quelques gouttes d’huile essentielle de lavande ou du jus de citron sur la peau feront fuir les moustiques qui n’apprécient pas ces odeurs.

Le parfum de citronnelle, d’eucalyptus, l’arôme des géraniums et même l’odeur de rince-bouche éloignent les maringouins de la terrasse.

Les piqûres de maringouins

Pour vous dépanner, si vous êtes en pleine nature et n’avez rien d’autre sous la main, soulagez immédiatement l’irritation avec un peu de salive au moment où vous sentez l’insecte vous piquer.

Vous pourrez soulager la démangeaison en préparant une pommade avec un peu d’eau et du bicarbonate de soude. Appliquez-la sur l’irritation. La calamine ou une compresse imbibée de vinaigre blanc, de jus de citron, d’eau salée ou de lait soulage aussi les démangeaisons.

Tout comme une tranche de kiwi, des feuilles de plants de tomates, des feuilles de menthe ou de persil frais apportent un apaisement à la peau irritée.