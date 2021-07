Un beau premier défi

Photo courtoisie

Le CPE Joli-Cœur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier vient d’accueillir Marie-Ève Dumont (photo) à titre de nouvelle directrice générale. Déterminée, le premier problème qu’elle souhaite résoudre est celui du manque de places en garderies pour les parents de jeunes enfants de sa région. C’est pourquoi elle invite les personnes de la MRC de la Jacques-Cartier qui souhaitent faire carrière dans le monde de la petite enfance et ouvrir leur garderie en milieu familial, à contacter le CPE 418 875-0275 (0).

Acquisition pour Groupe Vallée Auto

Photo courtoisie

Depuis le 1er juillet dernier, Éric Maheux et son équipe (photo) sont les nouveaux propriétaires de Vachon Subaru de Saint-Georges en Beauce. De plus, ils peuvent compter sur la présence de Steve Levesque et Pierre Gagné, respectivement directeur des opérations fixes et directeur des ventes de l’ancienne équipe qui font partie intégrante du nouveau groupe d’acquéreurs. Vachon Subaru a vu le jour en 1994 sous la férule de Marco Vachon, mais bien des décennies plus tôt, c’est Léo Vachon, en 1964, qui avait lancé les activités de l’entreprise. Pour sa part, Éric Maheux et ses associés ont repris les rênes de Vallée Auto de Saint-Georges en 1999 et ont ouvert une concession KIA à Thetford Mines en 2014 pour composer le Groupe Vallée Auto.

Univers des Portes

Photos courtoisie

Après des années de cheminement afin de retrouver ses repères (tout s’était effondré pour lui en 2010 en raison de la crise économique américaine où 80 % de ses activités avaient lieu), l’ex-publicitaire de Québec André Everell (Everell Innovation) vient de lancer L’univers des portes, une méthode révolutionnaire permettant d’explorer chacune des facettes de votre vie. Le concept de L’Univers des Portes est né de l’expérience personnelle d’André. Habité par ses angoisses et un mal de vivre très contemporain, il consulte de nombreux spécialistes. Malgré leur aide, il ne parvient pas à identifier la source de sa souffrance et de ses tourments. Il comprend alors qu’il est le seul à pouvoir mettre de l’ordre dans sa tête et dans sa vie. Grâce à ce guide, vous serez en mesure de mieux comprendre qui vous êtes pour enfin retrouver vos propres repères et reprendre le contrôle de votre vie, de dire André. L’univers des portes, par André Everell, 208 pages, 24,95 $ dans les grandes librairies. Aussi : https://universdesportes.com/

En souvenir

Photo courtoisie

Le 16 juillet 2006. Jean-Pierre Ferland (photo) fait ses adieux au public de Québec au Festival d’été de Québec à l’occasion du spectacle de clôture.

Anniversaires

Photo courtoisie

Me Bernard Cliche (photo), avocat émérite, associé-conseil chez Morency, société d’avocats de Québec, 70 ans... Jean-Yves Gagnon, partenaire senior, conseiller principal avec le Groupe Structura.... Éric Gagnon, le fils de Jean-Yves, 36 ans... François Drolet, patineur de vitesse québécois sur courte piste, médaillé d’or au 5000 m relais en 1998, 49 ans... Claude Lemieux, joueur de hockey de la LNH (1985-2009) 56 ans... Linda Sorgini, comédienne, et actrice, 66 ans... Jean-Luc Mongrain, producteur, 70 ans... Pierre Paradis, politicien, député de Brome-Missisquoi (PLQ) de 1980 à 2018, 71 ans... Dave Boëda, ancien joueur des As Jr., membre au club de golf de Cap-Rouge depuis plus de 30 ans, 72 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 16 juillet 2020 : Alekseï Tezikov (photo), 42 ans, 115e choix au total, 1996 (Sabres de Buffalo), a porté les couleurs des Capitals de Washington et des Canucks de Vancouver... 2019 : Johnny Clegg, 66 ans, chanteur sud-africain fervent opposant à l’apartheid qui a révolutionné la musique en mêlant rythmes zoulou et pop occidentale... 2017 : George A. Romero, 77 ans, le père des films de zombies (La nuit des morts vivants)... 2016 : René Caron, 90 ans, comédien québécois... 2014 : Johnny Winter, 70 ans, chanteur de blues texan... 2013 : Alex Colville, 92 ans, artiste-peintre canadien... 2013 : Todd Bennett, 51 ans, athlète britannique spécialiste du 400 mètres... 2012 : Jon Lord, 71 ans, cofondateur et claviériste du groupe rock Deep Purple... 2009 : Mireille Daoust, 58 ans, comédienne québécoise... 2007 : Oscar Mercure, 81 ans, gestionnaire québécois... 1999 : John F. Kennedy Jr., 38 ans, avocat, journaliste et éditeur de magazines américain et fils du président John F. Kennedy... 1982 : Patrick Dewaere, 35 ans, acteur français.