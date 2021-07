FEQ: un «Roy» très bien entouré

Entouré par un excellent groupe de musiciens, de belles sonorités de violon et la voix majestueuse de Kim Richardson, Jonathan Roy a livré une surprenante performance, vendredi, pour entamer le dernier droit du Festival d’été de Québec, édition Manège militaire.

L’ex-gardien de but des Remparts de Québec affiche une belle assurance sur les planches. Son mélange de folk, rock et pop ne réinvente pas la roue, mais c’est livré avec authenticité, assurance, honnêteté et passion. Ses chansons sont de qualité, s’écoutent bien et on sent une belle maturité se mettre en place.

Roy a pigé dans son répertoire anglophone avec des pièces de ses album Mr. Optimist Blues et de son plus récent My Lullaby, ajoutant quelques nouveaux titres et des reprises de Iris de Goo Goo Dolls et Breathe Me de Sia.

Photo courtoisie, Jay Kearney

« Nous sommes contents d’être ici. Après un an et demi pogné à la maison, c’est assez », a-t-il laissé tomber, ajoutant un beau gros sacre bien senti, après Hate That I Love You.

Sur scène, il était entouré de la choriste Kim Richardson, de la bassiste et claviériste Fabienne Gilbert, du batteur Marky Beats, de la violoniste Marjorie Bourque et du claviériste Caulder Nash.

Une solide formation qu’il présentera à trois occasions. La voix de Kim Richardson est dans une classe à part et la présence du violon amène ajoute de belles couleurs, comme ce fut le cas durant 21 Days, Iris, Lost et Breathe Me.

Qualité d’écoute

Casquette à l’envers sur la tête, t-shirt blanc, Jonathan Roy était totalement à l’aise, pieds nus sur son tapis persan. Son célèbre père était présent dans la salle.

You’re My Ace et sa rythmique reggae a amené un beau brin de folie. Une touche reggae présente aussi sur Beautiful Day et qui lui va très bien. Le public embarque et balaie ses bras dans les airs. Iris a reçu aussi un bel accueil d’une salle comble qui lui a offert une qualité d’écoute.

Stay in Bed and Fuck While the World Burns, une nouvelle, propose quelques éléments soul qui amène Roy ailleurs musicalement.

Photo courtoisie, Jay Kearney

« J’espère être sur les Plaines, l’année prochaine », a-t-il lancé, avant de mettre un terme à sa prestation avec Keeping Me Alive qui totalise plus de 4 millions d’écoutes sur Spotify.

Marie-Mai

Plus tard, devant un public diversifié et pas aussi jeune qu’on pourrait le croire, Marie-Mai a délaissé ses grosses sonorités électro pour offrir ses chansons et ses succès dans un habillage acoustique amplifié.

Accompagnée par une pianiste, un guitariste et un percussionniste, elle a revisité son matériel de manière plus intimiste. On perd un peu en énergie et en dynamisme pour gagner, par contre, en subtilité et en nuances.

Photo courtoisie, Jay Kearney

« Mon show est légèrement différent de ce que je présente habituellement. Il n’y a pas de meilleure façon que celle-ci pour ce contexte intimiste. J’ai toujours voulu faire ça. Ça fait partie de moi. J’ai toujours mis ça en arrière. Je vais vous faire découvrir mes chansons d’une autre façon. Une autre partie de mon univers », a-t-elle fait savoir.

L’expérience est différente et ça fonctionne comme l’ont démontré les nouvelles versions d’Élever, Emmène-moi, Je décolle, Sans cri ni haine, Mentir et autres. Elle déballe et module sa voix de belle façon dans C’est moi. Avant Exister, qu’elle a présenté en larmes, elle s’est remercié d’avoir poursuivi son chemin en s’écoutant, envers et contre tous.

Photo courtoisie, Jay Kearney

« Si j’avais écouté tous ceux qui disaient que je n’étais pas pour réussir, je ne serais pas, ici, devant vous », a-t-elle lancé.

Intense et authentique, Marie-Mai, qui portait de longues bottes noires, a démontré, tout au long de sa prestation, que ses chansons fonctionnaient dans une autre forme. Elle a offert une belle soirée à son public qui a accepté de la suivre, main dans la main et avec un plaisir évident, dans une aventure audacieuse réussie et qui lui va très bien.

White-B et Loud seront en vedette, samedi soir, lors du jour 10 du Festival d’été de Québec.