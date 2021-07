Une famille menacée de se retrouver à la rue pourrait éviter le pire

L'histoire de cette famille de Saguenay qui se cherche désespérément un logement n'est pas passée inaperçue au bureau de la ministre responsable de l'Habitation, Andrée Laforest.

Cette dernière s'est empressée d'effectuer des vérifications auprès de l'Office municipal d'habitation de Saguenay qui lui a confirmé que la famille a une dette envers l'organisme.

Elle n'est donc pas admissible à un logement à prix modique, mais pourrait le devenir si elle rembourse le montant dû. Son dossier ferait alors l'objet d'une nouvelle analyse.

Au bureau de la ministre, on se dit sensible à ce genre de situation et surtout, ouvert à aider les familles dans le besoin, mais on rappelle que les règles sont les mêmes pour tout le monde.

La famille composée de deux adultes et de deux enfants âgés de deux et de quatre ans craint de se retrouver à la rue si elle ne se trouve pas un logement d'ici le 1er août.

La mère originaire de l'Île de la Réunion prétend être victime de racisme de discrimination de la part de propriétaires et de gestionnaires d'immeubles.

Elle s'est butée à une cinquantaine de refus jusqu'à maintenant qui seraient souvent accompagnés de commentaires blessants.