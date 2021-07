ROY, Michel



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès du Dr Michel Roy, le 7 juillet 2021 à l'âge de 79 ans. Né à Giffard, le 2 mai 1942, il était le fils de feu dame Marie-Ange Larouche et de feu Dr Louis-Philippe Roy. Il était l'époux bien-aimé de madame Denise Duclos. Il résidait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 21 juillet 2021 de 19h à 22h, de même que le jeudi 22 juillet 2021 de 13h à 16h et de 18h à 21h.Il laisse dans le deuil ses trois enfants, Martin (Martine Leclerc), Vincent (Jacinthe Bureau) et Isabelle (Jean-François Dumont), ses petits-enfants, Corentine (Jérémie Grenier), Marianne (Émile Gilbert), Sandrine (Jonathan Forgues), Florence et Henri. Il laisse également dans le deuil ses sœurs Rita, Louise (feu Fernand Perron), feu Hélène (feu Philippe Thériault), et ses frères Paul-Émile (Louise Robitaille), André (Lucille Drolet) et Pierre (Dina Simard); ses beaux-frères et belles-soeurs, Louis Duclos (Suzanne Talbot), Pierre Duclos (Hélène Beaumier), Lise Duclos (feu Jacques Langlois) et Gilles Duclos (France Lasnier) ainsi que de nombreux neveux et nièces. Gynécologue oncologue retraité et professeur émérite de l'Université Laval, le Dr Michel Roy a œuvré pendant plus de 40 ans au sein du service de gynécologie oncologique de l'Hôtel-Dieu de Québec. Doué d'une grande sensibilité envers ses patientes, il était apprécié de tous pour sa bienveillance, sa compétence, son jugement, son énergie et sa grande générosité. Ses réussites professionnelles sont multiples. Membre fondateur de la Société de gynéco-oncologie du Canada (GOC), membre fondateur de la Société canadienne de colposcopie du Canada (SCC), il a été le récipiendaire de la médaille d'or de la Société des gynécologues-oncologues du Canada en 2005. En 2006, il a été récipiendaire du prix Sirius du CHU de Québec, prix décerné au "Premier gynécologue en Amérique du Nord à procéder à une trachélectomie radicale du col utérin pour conserver un potentiel de fertilité". Depuis, plus de 150 enfants sont nés suite à cette procédure. Michel aimait la musique, les arts, le ski, les voyages et il adorait cultiver ses fleurs. Les soupers de famille tous les dimanches soir furent pour lui des moments privilégiés. Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr. Sarto Veilleux, collègue et ami, pour son suivi médical exceptionnel. Nous tenons également à remercier toutes celles et ceux qui ont pris soin de Michel avec empathie et compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au "Fonds Michel Roy pour l'Excellence en gynécologie oncologique" Site : fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam en cliquant sur le fonds "en la mémoire de Michel Roy". Pour toute question, veuillez communiquer avec Mathieu Plante à mathieu.plante@chudequebec.ca ou 418-998-4245. Les funérailles sont sous la direction de