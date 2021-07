PELLETIER, Ida



À la résidence l'Ange d'Or de Sainte- Perpétue, le 11 juillet 2021, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée dame Ida Pelletier épouse de feu monsieur Jean-Guy Pelletier. Fille de dame Irène Chouinard et de feu monsieur Gildas Pelletier, elle demeurait à Sainte-Perpétue, comté de L'Islet. Elle était la mère de: Jean (Nicole Trottier), Sylvie (Gérald Melanson), Francine (Bernard Bernier), Jocelyn (Nancy Laflamme), feu Harold (Brigitte Morneau), Raynald, Serge (Marie-Josée Gagnon) et Éric (Caroline Pelletier). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Élise, Marie-Christine et Jonathan Trottier-Deshaies, Keven Melanson, Dave et Jessy Bernier, Catherine et Bruno Pelletier, Pierre-Yves et Karine Pelletier, Étienne et Simon-Pierre Pelletier, Marc-André et Sébastien Pelletier ainsi que leur conjoint(e). Ses arrière-petits-enfants: Mara, Justine, Lana et Logan. Elle était la sœur de: feu Donat (feu Jeanne Poulin), feu Eugène (feu Marguerite Lemelin), feu Colette (feu Henri Lizotte), feu Conrad (feu Carmen Thibault), Anita (feu Conrad Chouinard), feu Jean-Claude (feu Monique Bernard), Marcel (Angèle Pelletier), feu Maurice (Fernande Miville), feu Louisette (feu Ubald Couture), feu Valère (Gisèle Milliard) et Ghislaine (Raymond Fournier).De sa belle-famille Pelletier: feu Armand (feu Florence Robichaud), Émilien (feu Ginelle Giroux, Monique Pelletier), André (Annette Leblanc), Céline (Jacques Martel), Angèle (Marcel Pelletier), Valère (Denise Pelletier), feu Rodrigue, Benoit (Francyne Gagnon), Nicole (Ange-Aimé Bélanger), Marielle (Alain Daigneault) et feu Alexandre. Sont également affectés par son départ de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant des services de soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour les bons soins apportés. Toute notre reconnaissance envers madame Aline Girard pour ses 10 ans de services attentionnés auprès de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don l'Association Diabète-Québec, 300-8550 boul. Pie-IX Montréal (Québec) H1Z 9Z9.La famille vous accueillera le vendredi 23 juillet 2021 de 12h30 à 14h45 auLes cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.