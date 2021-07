DU CHÊNE Denis



Est décédé au CISSS Côte-Nord Pavillon Escoumins le 18 juin 2021 à l'âge de 88 ans, M. Denis Du Chêne. Il était l'époux de feu Mme Antoinette Jean, fils de feu monsieur Albert Du Chêne et feu dame Lawrence Dussault et demeurait à Portneuf-sur-Mer. La famille recevra les condoléances en présence de l'urne cinéraire au salon de lale vendredi 23 juillet 2021 de 19h à 22h. Le samedi, jour des funérailles, le salon ouvrira à 9h.suivi de l'inhumation au cimetière local. Il laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Lise Lagacé), Réal (Lyson Gagnon), Denise (Steve Lebrun), Daniel, Eric (Sylvie Damours), Gilles et Françoise (Denis Fortin). Ses petits-enfants : Maxime, Dominic, Mireille, Pierre, Katherine, Valérie, Marie-Anne, Frédéric, Geneviève, Isabelle et Anne-Marie. Ses 4 arrière-petits-enfants. Ses belles-sœurs : Patricia et Agathe, son beau-frère Paul-Émile ainsi que des cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Il est parti retrouver son épouse et son fils Michel. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fabrique Ste-Anne de Portneuf-sur-Mer. Les services professionnels ont été confiés à :