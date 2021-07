DUMONT, Clermont



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2021, à l'âge de 71 ans et 8 mois, est décédé monsieur Clermont Dumont, fils de feu madame Thérèse Nadeau et de feu monsieur Richard Dumont. Il demeurait à Pintendre.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au St-Louis-de-Pintendre. Il laisse dans le deuil ses filles: Marjorie (Jean-François Gagné) et Corinne (Jimmy Charest); ses petits-enfants: Juliana et Gabriel ainsi que Léonie, Sarah-Maude, Camille et Théo. Il laisse aussi dans le deuil ses sœurs: Aline et Denyse (Benoît Carrier) ainsi que sa belle-sœur Jocelyne Labrie (feu Claude) et plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Un remerciement tout particulier à ses sœurs Aline et Denise pour leurs bons soins auprès de Clermont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca ou par un message de condoléances sous l'avis de décès du site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Des formulaires seront disponibles sur place.