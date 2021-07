Pour renseignements :



L'inhumation des cendres se fera éventuellement au cimetière Mount Hermon, lors d'une cérémonie privée. La famille tient à souligner le travail remarquable de toute l'équipe de la résidence Les Jardins St-Sacrement où résidait madame Lamontagne et plus particulièrement la gentillesse et la délicatesse de la directrice générale alors en fonction, madame Esther Larochelle et de monsieur Martin Duchesne, infirmier, lequel a su être présent et aidant lors de moments particulièrement difficiles. La famille tient également à remercier chaleureusement Dr François Rousseau pour son suivi attentionné au cours des dernières années et Dre Anne Savard pour son support et son accompagnement tout au long de la dure et lourde épreuve de fin de vie de madame Lamontagne. Elle souligne en outre le travail des membres du personnel médical et hospitalier de l'Hôpital St-François d'Assise et plus particulièrement celui du Dr Anthony Calabrino et de la physiothérapeute Carole Gagnon, qui ont fait preuve de professionnalisme, d'empathie et de dévouement à l'égard de madame Lamontagne et de ses proches de même que celui de toute l'équipe de l'Unité des soins palliatifs (B-8) pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués, la famille profitant de l'occasion pour souligner particulièrement le travail extraordinaire de Dre Sophie Breton, qui, par son écoute et sa présence fort réconfortante, a si bien su accompagner et soutenir tant madame Lamontagne que ses proches. La famille transmet enfin ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui, au cours des dernières semaines, lui ont manifesté leur soutien par leur présence rassurante, leurs bons mots, leurs pensées et leurs prières. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital St-François d'Assise, Unité des soins palliatifs, 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5 (fondationduchudequebec.org/inmemo).