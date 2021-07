HÉROUX, Monique Lamontagne



Sous un soleil radieux et une douce brise, entourée de ses proches qu'elle aimait tant et qui lui étaient si chers, après avoir affronté la maladie avec un courage indéfectible et une douce sérénité, est décédée paisiblement, le 4 juillet 2021, à l'âge de 85 ans, madame Monique Lamontagne, autrefois épouse de feu monsieur Gilbert Héroux. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Lamontagne et de feu madame Rose-Anna Drouin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille bien- aimée et complice, Marie-Claude Héroux, son gendre, Serge Belleau, qu'elle aimait tendrement, ses deux petits-fils qu'elle adorait et dont elle était si fière, Louis- Arnaud Héroux (Mïa Dominique) et Charles-Philippe Héroux (Béatrice Marchand), sa fille Ann-Geneviève Héroux (Frédéric Davidson), sa petite-fille Mathilde Davidson ainsi que sa fille de cœur et amie, Claudine Ménard. Elle laisse également dans le deuil, dans la famille Lamontagne, son frère André (sa belle-sœur et amie de toujours, Rose Demers), sa sœur, Louise, qu'elle affectionnait particulièrement et dont elle a toujours été très proche (Marcel Jacquemet), sa sœur Fernande (Yves Roberge) et dans la famille Héroux, ses beaux-frères, Roger (sa belle-sœur et amie Madeleine Levasseur) et Réjean (feu Carole Pelletier). Elle laisse en outre dans le deuil de nombreux neveux et nièces dont Lisette Barbeau et Jean-François Jacquemet, lesquels ont toujours occupé une place toute spéciale dans son cœur. Elle est allée rejoindre sa sœur, feu Pauline (feu Charles Barbeau) ainsi que ses frères, feu Philippe (feu Madeleine Gauthier), feu Marius (feu Irène Goupil), feu Raynald (Pierrette Brousseau) et feu Jean-Guy (Charlotte Valois). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, vendredi, le 23 juillet 2021, de 19h00 à 22h00, au