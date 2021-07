FAURE, Joseph



À Québec, le 11 juillet 2021, à l'âge de 86 ans est décédé Joseph Faure originaire de la France. Fils de feu Lucien Faure et de feu Clémence Dugour.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 23 juillet 2021, de 18 h à 21 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement dans son village natal, en France. Il laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève, Pascale et Dominique ainsi que leur conjoints(es) et leur mère Pierrette; ses 4 petits-enfants: Marie, Béatrice, Laurence et Juliette. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Odile, Simone, Patricia, Bernadette, Marie-France, Anne-Marie, Marie-Thérèse et feu Dominique; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Jean Eudes, via le site web: https://www.chsje.com/fondation/ ou par la poste au 6000 3e Avenue Ouest, Québec G1H7J5.