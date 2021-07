MARTEL, Roland



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Roland Martel, survenu à Québec le 14 juillet 2021, à l'âge de 78 ans. Il était le fils de feu Corrine Picard et de feu Rolland Martel. Il habitait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres le samedi 24 juillet 2021, de 13h00 à 15h00, à laL'inhumation des cendres de M. Martel suivra tout de suite après au cimetière de Wendake. Cependant, le nombre de participants sera limité à 50 personnes. Il laisse dans le deuil ses filles : Manon et Josée Martel; ses petits- enfants : Kevin et Alexandra; ses tantes, ses cousins et cousines de la famille Picard ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Francine ainsi qu'à Kathy Feeney, pour avoir veiller sur le bien-être de notre père avec beaucoup d'amour et un remarquable dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec, 1130 avenue Galilée, Québec (QC) G1P 4B7, téléphone : 418 527-9104.https://spadequebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.