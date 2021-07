WHITE, Kathleen Sylvestre



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 11 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Kathleen White, épouse de monsieur Guy Sylvestre. Née à Cranbourne, le 21 février 1931, elle était la fille de feu monsieur Michaël White et de feu dame Lydia Vallières. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux Guy, madame laisse dans le deuil ses enfants: Joanne, Lyne (Bruno), Diane; ses petits-enfants: Aude-Olivia et Garence; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: Micheline (feu Raymond Roy), Allen, Yvon, Monique Bégin (feu Michel), Ronald Beaudet (feu Liliane); de la famille Sylvestre: Louisette (Jean-Marie Jalbert), Marcel (Rosemary Daisy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Georges, Charles, Doris (Josué Chapadeau), Laurette (Baptiste Tanguay) et la belle-soeur de Marc et Denise Simard tous décédés. Les funérailles sont sous la direction de