GRENIER, Robert



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 13 juin 2021, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédé monsieur Robert Grenier, époux de dame Ginette Lévesque, fils de feu Honoré Grenier et feu Antoinette Casey. Il demeurait à Québec (secteur Lebourgneuf).La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jacques (France Simard) et Monique (Daniel Letouzé); sa belle-mère Irène Grondin (feu Ernest Lévesque); ses belles-sœurs: Monique Lévesque (Jacques Dubé) et feu Maryse Lévesque (Marc Morin); son beau-frère feu Jean Lévesque (Lorrie Cole), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile palliatifs Haute-Ville de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour le soutien et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, 550 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2J5, tél. : 418-660-2100 et à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.