BÉDARD, Danielle Roy



À son domicile, le 12 juillet 2021, à l'âge de 66 ans, est décédée tout doucement dame Danielle Roy, épouse de monsieur Carol Bédard. Née à Québec le 29 juin 1955, elle était la fille de feu dame Ghislaine Lavoie et de feu monsieur Raynald Roy. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Carol, madame laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Jean-François Ouellet), Marie-Eve; ses petits-enfants: Emie, Jessy, Olivier, Mia, Alex; ses beaux-frères et belles-sœurs: Anne Constantineau (feu Alain Roy), Jean-Claude Bédard (Jovette Charbonneau), Thérèse Bédard (feu Jacques Létourneau), Lucie Bédard, Sylvie Bédard, Christiane Michaud (feu Mario Bédard); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Danielle était une femme extraordinaire, une épouse merveilleuse, une maman et une mamie toujours à l'écoute. La famille remercie toute l'équipe de soins du CLSC Orléans-Beauport, plus particulièrement son infirmière Sonia Boucher ainsi que les docteures Louise Côté et Céline Jeanmart pour leur grand dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de