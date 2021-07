SAVARD, Marcel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Marcel Savard, survenu le 3 juillet 2021, à Montréal, à l'âge de 89 ans. Il demeurait jusqu'à tout récemment dans la municipalité de St-Marc-des-Carrières. Il était le fils de feu Rosaire Savard et de feu Irène Fiset. Il manquera terriblement à son épouse, Mme Thérèse Larochelle, avec qui il a partagé 68 années de sa vie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Sylvie Tremblay), Sylvette, Yoland (Diane Naud), Lisa (Gino Piccinin), Josée; ses petits-enfants: Didier, Catherine, Joëlle, Guillaume, Olivier, Julien, Marylie et Mathéo; ses arrière-petits-enfants: Agathe et Joy. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Dorothée et Danielle; son frère Réjean, ainsi que plusieurs parents, neveux, nièces et amis. La famille accueillera parents et amisde 14h à 15h30, à laPour tous témoignages de sympathie, la famille désire qu'un don soit fait en sa mémoire à l'Association pulmonaire du Québec, https://poumonquebec.ca/don/en-lhonneur-de/