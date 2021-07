BOUCHARD, René



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur René Bouchard, fils de feu madame Georgette Laverdière et de feu monsieur Georges Bouchard. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses sœurs : Suzanne (Jean Blouin), Lucie, Lorraine (Claude Pouliot), feu Hélène (décédée le 28 avril 2021); ses neveux : Christian, Philippe, Simon, Vincent et sa nièce Marie-Ève, ainsi que ses cousins, cousines, ses voisins, amis: Gaétan Gagnon et Alain Roy. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14h15.L'inhumation des cendres se fera par la suite dans l'intimité au cimetière Mont-Marie. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380 rue du Pont, Québec, Qc téléphone : 418 524-2626 Site web : www.gilleskegle.org