Jeux vidéo: Chantez et dansez en famille! (Deuxième partie)

C’est le temps des vacances. Avec les congés, c’est aussi le temps des activités en famille. Quoi de mieux que de chanter et danser pour passer des soirées endiablées?

Outre les jeux de rythme dont nous parlions la semaine dernière, les développeurs rivalisent également d’imagination pour offrir des titres permettant de transformer son salon en karaoké d’un soir. Que vous sachiez chanter... ou pas!

C’est du côté de Let’s Sing 2021 (letssing2021.com pour PS4, Xbox One, Xbox Series X et S, Nintendo Switch) qu’on trouve la meilleure offre.

Avec un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à huit concurrents (une application Android ou iOS transforme les téléphones en micros), Let’s Sing propose des manières de jouer diversifiées. Tous les modes sont jouables en solo (le «feat» offre même de chanter avec Freddie Mercury) ou à plusieurs. La liste des chansons – celle de base offerte dans le jeu – comprend 28 titres, qui vont de Ariana Grande à Dua Lipa. Des «packs» de pièces supplémentaires peuvent aussi être achetés en fonction des goûts, le «Legendary Hits Song Pack» comprenant par exemple l’incontournable I Will Survive de Gloria Gaynor ou Bad Romance de Lady Gaga. Et, pour les plus enthousiastes, l’édition Platinium regroupe les 11 «packs», dont les trois «Party Classics», pour enflammer vos soirées.

Et que faire lorsque vous avez des petits? Pas de problème, puisque Mon Premier Karaoké (achat digital pour Wii U) de Nintendo permet aux plus jeunes de se familiariser avec le concept. Évidemment, vos adorables bambins se feront la voix sur des chansons qu’ils connaissent et adaptées à leur âge, telles que Frère Jacques, Le vieux fermier Mac Donald (Dans la ferme de Mathurin) ou encore Fee-Fye le crapaud... ainsi que l’alphabet.

Pas de console au chalet ou en camping? N’ayez crainte, il existe des solutions. La plus impressionnante est une application appelée Smule (www.smule.com pour Android et iOS). Grâce au miracle conjugué de la technologie et du web, ce service payant (une portion est néanmoins gratuite) est un gigantesque karaoké mondial. Avec ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels et ses millions de chansons, Smule s’impose comme la destination de choix, d’autant qu’un partenariat avec Disney permet aux amateurs de chanter avec Maui de «Moana», Elsa de «La reine des neiges» ou Ernesto de «Coco».

Enfin, sachez que le fort populaire réseau Tik Tok a, en 2018, fusionné avec Musical.ly, une application chinoise de «lip sync» afin d’augmenter son offre de services.

Eh bien, dansez maintenant...

Avec ses 600 chansons, Just Dance 2021 d’Ubisoft (www.ubisoft.com/en-us/game/just-dance/2021 pour Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Séries X et Xbox One) s’impose immédiatement comme le jeu de choix pour tout amateur de jeux de danse. Sorti en novembre, le titre offre pas moins de 40 pièces sur lesquelles se trémousser joyeusement et entre amis, dont Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande, ou Kick It du groupe de K-pop NCT 127. Il y en a pour tous les goûts... en attendant le Just Dance 2022!

Évidemment, impossible de parler de danse et de jeux vidéo sans accorer une place de choix à la franchise Dance Dance Revolution (pour Nintendo Wii, PS2, PS2 et Xbox 360) dont le Dance Dance Revolution A20 est sorti l’an dernier. Le jeu de Konami ne possède pas de site officiel, mais un tour dans votre magasin préféré – en ligne ou en personne – vous permettra de vous procurer le titre ainsi qu’un ou plusieurs tapis de danse, indispensables.

La perte de temps (utile) de la semaine

Apprendre à danser... avec son téléphone

Vous n’osez pas vous lancer dans des trémoussements endiablés avec vos proches, de peur d’avoir l’air ridicule? Pas de souci, de nombreuses applications transforment votre téléphone en professeur.

«Just Dance Now» (pour Android ici; iOS ici) : cette application gratuite, dérivée du jeu d’Ubisoft, qui comprend des achats dans le jeu, permet de démarrer un «party» - virtuel, bien sûr! - avec plus de 1000 personnes. La banque de plus de 500 chansons assure de bien bons moments.

Steezy Studio (pour Android ici et iOS ici): pour les amateurs sérieux, cette application aux contenus payants est un véritable cours de danse. Une semaine d’essai gratuit permet aussi de tester son intérêt.