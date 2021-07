Jeux olympiques 2020: à une semaine de l’ouverture, un premier cas de COVID-19 au village

À une semaine du début des Jeux olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé samedi un premier cas de COVID-19 recensé au sein du village olympique, mais se sont voulus rassurants quant à l’efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du coronavirus.

« Il y a une personne au sein du village. C’est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté à l’arrivée », a indiqué en conférence de presse Takaya Masa, porte-parole du Comité d’organisation (TOCOG), sans préciser s’il s’agit d’un sportif ou d’un membre de l’encadrement ni de quelle délégation la personne provient.

Son cas porte à quinze le nombre de personnes testées positives parmi les 15 000 sportifs, délégations olympiques et journalistes arrivés au Japon depuis le 1er juillet, soit un « taux très bas » de 0,1 %, a souligné de son côté Thomas Bach, le patron du Comité international olympique (CIO).

Selon la presse japonaise, il s’agirait d’une personne étrangère, sans plus de précisions là non plus.

Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont été reportés d’une année en raison de la pandémie, et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon afin que le rendez-vous planétaire puisse se tenir.

Restrictions draconiennes

« Cette personne a été testée positive au dépistage du village, nous ne savons pas si elle est vaccinée ou non », a déclaré le directeur général de Tokyo-2020 Toshiro Muto. « Au village, il va y avoir des mesures anti-COVID sévères: les sportifs vont être soumis à un test tous les jours, et si un sportif est déclaré positif, il sera isolé », a-t-il expliqué, se voulant rassurant.

« La confiance se construit dans la rigueur », a renchéri dans l’après-midi Christophe Dubi, directeur des Jeux au sein du CIO, rappelant que le suivi des participants aux JO démarrait « quatorze jours » avant leur arrivée au Japon.

À moins d’une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, vendredi, la capitale japonaise n’a pas le cœur à fêter ce compte à rebours, alors que l’état d’urgence sanitaire a été mis en place lundi dernier et jusqu’au 22 août.

La quasi-totalité des épreuves des JO se déroulera à huis clos et les dizaines de milliers de participants — des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l’étranger — sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires.

Bach confiant

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir tout développement de la COVID-19. Si éventuellement nous constatons qu’il y a contamination, nous avons un plan pour y répondre », a de son côté assuré Seiko Hashimoto, la présidente du comité d’organisation.

« Les sportifs qui viennent au Japon sont probablement très inquiets. C’est la raison pour laquelle nous devons faire preuve d’une totale transparence », a-t-elle promis.

« Nous devons nous préparer soigneusement et nous assurer que, tous, nous suivons les procédures », a-t-elle ajouté.

Ces « contre-mesures » ne suffisent pas à rassurer la population au Japon, alors que Tokyo a enregistré 1 410 cas supplémentaires de COVID-19 samedi, soit le total quotidien le plus élevé depuis janvier.

Vendredi, Thomas Bach s’est néanmoins montré convaincu que ces Jeux « feraient la démonstration qu’ils peuvent se tenir en toute sécurité, même en pleine pandémie ».

Les mesures anti-COVID « ne sont pas seulement en place. Elles fonctionnent », a-t-il estimé.