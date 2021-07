La leader syndicale Pascale St-Onge candidate pour le Parti libéral dans Brome-Missisquoi

L’ancienne présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN), Pascale St-Onge, a annoncé samedi qu’elle rejoignait le Parti libéral du Canada pour représenter la circonscription de Brome-Missisquoi lors des prochaines élections fédérales.

«Je suis très heureuse d’annoncer que je serai candidate dans ma circonscription, Brome-Missisquoi, aux prochaines élections fédérales pour le Parti libéral du Canada», a-t-elle écrit dans une publication Facebook quelques heures après l’annonce officielle à Orford, en Estrie.

Candidate vedette pour les libéraux, Mme St-Onge prend ainsi la succession de l’ancienne olympienne Lyne Bessette, qui a décidé de ne pas se représenter dans la circonscription après un seul mandat.

«Ce matin, on a annoncé la nomination d’une super candidate libérale dans Brome-Missisquoi - Pascale St-Onge. Une femme bien connectée au monde de la culture et aux cercles économiques», a mentionné sur Twitter la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, qui était présente lors de l’annonce.

La ministre en a également profité pour remercier Mme Bessette, qui a mis en place plusieurs projets lors de son mandat, dont la création du vélodrome et la préservation des plans d’eau comme le lac Memphrémagog.

Facebook de Pascale St-Onge

La nouvelle candidate libérale a par ailleurs indiqué qu’elle avait remis sa démission à la FNCC-CSN après en avoir été sa présidente pendant près de neuf ans.