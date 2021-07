Menaces à l’arme blanche: deux hommes arrêtés à Beauport

Deux hommes de 24 ans qui proféraient des menaces à l’arme blanche ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi, à Beauport, après une chicane qui aurait dégénéré.

Les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont d’abord rendus dans un immeuble à logements de l’avenue du Fleuve en raison d’une « chicane entre un groupe d’individus », vers 1h10.

Les deux suspects s’affairaient alors à lancer des menaces, une arme blanche à la main. Le premier homme, âgé de 24 ans, s’est rapidement fait passer les menottes, mais le second individu s’est barricadé dans un appartement.

Ce deuxième suspect, aussi âgé de 24 ans, aurait proféré des menaces à l’endroit d’un policier et n’offrait aucune collaboration. Un périmètre de sécurité a dû être établi et un maître-chien s’est rendu sur les lieux.

Ce n’est que quatre heures plus tard, vers 5h du matin, que l’homme s’est rendu aux agents du SPVQ.

Le premier suspect pourrait être accusé de menace, méfait et bris de probation. Des accusations de menace, menace envers un agent de la paix, méfait et bris de conditions pourraient être portées contre le second.