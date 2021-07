Si vous croyez que le sort s’acharne contre vous, sachez qu’il est possible de renverser la vapeur. Demeurer positif tandis que plusieurs contraintes se dressent devant soi, ou pire encore, lorsque tout va mal cela n’a rien de naturel. Néanmoins, en déployant quelques efforts on peut y parvenir. Dans son livre, l’auteure Olivia Toja, propose un programme réaliste en 21 jours permettant de transformer son quotidien en percevant la vie autrement.

Photo courtoisie

La plupart du temps, il suffit de peu de choses pour cesser de voir la vie en noir sans pour autant porter des lunettes teintées de rose. En fait, il se peut que les idées négatives qui traversent votre esprit à plusieurs égards soient celles qui vous placent en difficulté.

Pour l’auteure, la pensée positive est une façon de tirer le meilleur de soi-même et d’adopter un état d’esprit ouvert tout en observant, avec lucidité, quelle est la nature du problème dans une quelconque sphère de sa vie. Comme les pensées négatives comme la peur, la tristesse ou la colère sont néfastes, elle invite ses lecteurs à comprendre leur provenance afin de surmonter ses états d’esprit qui nous empêchent d’avancer.

D’emblée, elle propose de se libérer du stress qui empoisonne littéralement notre vie. « L’anxiété est un état émotionnel traduisant une forte insécurité, causée par la peur de l’avenir, par exemple », explique Olivia Toja. « C’est un stress par anticipation. » Ainsi, il est important de comprendre l’origine de l’émotion que l’on éprouve afin d’agir sur le problème véritable pour ensuite s’en libérer.

Pour arriver à agir de façon positive, il est nécessaire de comprendre nos états émotionnels, pour bien se connaître et ensuite on peut plus facilement agir autrement. Car agir positivement apporte beaucoup plus d’avantages que l’on peut présumer.

Le problème devient important lorsque l’on est submergé par une foule de sentiments négatifs qui sont si puissants, que l’on en vient à oublier que l’on peut surmonter ses émotions par une attitude positive, l’arme ultime pour s’en sortir.

Si vous vivez une forme de frustration par rapport à l’ensemble de votre situation, il est grand temps de changer des choses. Parmi ses nombreux conseils, elle suggère d’établir des objectifs réalistes sur un but précis pour vivre différemment, de demeurer motivée et surtout, en fin de compte, de ne pas se donner de fausses excuses pour y renoncer.

Demeurer optimiste

« Des études scientifiques le prouvent, être optimiste est vraiment bénéfique pour l’état général de votre santé », clame l’auteure. En étant optimiste, on peut plus facilement se projeter de manière heureuse dans l’avenir. C’est une autre façon d’atteindre ses objectifs, puisque cela permet de maintenir l’effort nécessaire à leur réalisation. L’optimisme permet également de vivre moins de stress et de mieux rebondir après un échec.

Vivre de façon positive signifie également choisir l’harmonie et la paix, ce qui relève du défi. Néanmoins, cela est un choix. « À vous de choisir entre la guerre et la paix », illustre l’auteure. L’harmonie fera en sorte que l’on se sentira mieux et moins enclin aux idées noires. Même si certains problèmes persistent, en choisissant d’être heureux et serein on attachera moins d’importance au négatif en s’accrochant davantage au positif, ce qui se reflétera dans nos actions et notre attitude au quotidien.

La bienveillance

On a tous entendu l’idée d’avoir une attitude bienveillante envers les autres. Cependant, ce même sentiment de compassion peut s’appliquer envers soi-même. En pratiquant l’auto-empathie, on devient doux envers soi-même, exprimant ainsi des sentiments positifs.

« Au lieu de vous critiquer quand vous échouez, pourquoi ne pas être fier d’avoir essayé ? Pourquoi ne pas vous féliciter d’être sorti de votre zone de confort ? » questionne l’auteure. Être indulgent envers soi-même, c’est adapter une attitude positive réconfortante. L’auteure estime que la bienveillance est la clé d’une vie plus facile.

Olivia Toja propose d’ailleurs une foule de conseils qui apportent des résultats positifs. On pense notamment à être reconnaissant en faisant preuve de gratitude, ce qui peut se faire intérieurement et exprimer sa joie le plus souvent possible. S’ajoute à cela l’idée d’intégrer le sourire au quotidien.

Autres suggestions : apprendre à s’aimer ainsi qu’à identifier ses rêves et ses besoins afin de donner un sens à sa vie.

♦ Olivia Toja est journaliste et auteure de plusieurs livres dont, Mon défi rangement et Bientôt maman.