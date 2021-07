Zoom... 15 ans déjà

Développement Saint-Élie-de-Caxton présente jusqu’au 11 octobre 2021, dans l’église de Saint-Élie, l’exposition photographique Zoom sur Saint-Élie-de-Caxton... 15 ans déjà. L’exposition, ouverte du jeudi au dimanche, de 11 h à 16 h, célèbre le 15e anniversaire de l’Événement photo Zoom sur... Saint-Élie-de-Caxton, présenté en 2006, qui était une rencontre amicale entre 30 photographes de presse avec le défi d’imager l’imaginaire, en 15 heures, en prenant des photos inspirées d’extraits de contes de Fred Pellerin. Une exposition complémentaire est aussi présentée au Café brocante Victor, qui est situé à quelques pas, au 2361, Ave Principale. De gauche à droite, sur la photo prise lors de l’inauguration de l’exposition : Fred Pellerin, le conteur, Michel Tremblay, photographe et concepteur du projet, et Léopold Rousseau, photographe retraité du Journal de Québec.

Noces de vermeil

Photo courtoisie

Sylvie Gravel et Jean-Marc Duval, de Québec, célèbrent aujourd’hui leur 45e anniversaire de mariage. C’est en effet le 17 juillet 1976, à 16 h, à l’église Saint-Roch, à Québec, que le couple avait prononcé ses vœux devant parents et amis. Au même moment s’ouvraient les Jeux Olympiques de Montréal, de dire Jean-Marc. Une fille (Sophie) est née de cette union alors que le couple compte aussi une petite-fille (Élodie) qui a 11 ans. Jean-Marc est connu pour avoir été propriétaire du cabinet Gauvin Duval Assurances et services financiers Inc., de 2005 à 2014, et pour son association avec le monde politique depuis 2017 à titre d’attaché politique d’Alupa Clarke, député de Beauport-Limoilou (jusqu’en novembre 2019), et depuis, responsable du bureau de circonscription du député de Charlesbourg, Jonatan Julien. Sylvie, pour sa part, est retraitée de la compagnie d’assurances L’Union Canadienne (comptabilité) mais donne un coup de main présentement au recteur du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à titre d’adjointe administrative. Du bon temps en famille, des voyages et du golf seront à l’horaire de la famille pour les prochaines années.

50 ans de mariage

Photo courtoisie

Denis Gingras et Jocelyne Huard, originaires de Donnacona mais qui habitent Québec, se sont mariés le 17 juillet 1971 à l’église de Donnacona. Ils célèbrent donc aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Le couple, maintenant à la retraite, a longtemps été propriétaire du casse-croûte Maman Gingras de Donnacona, puis secrétaire pour l’Accueil St-Esprit, pour Jocelyne, et manœuvre pour la Société Immobilière Dupont, pour Denis. Ils se sont aussi impliqués pendant plusieurs années auprès de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona. Les quatre enfants (Marc, Lucie, Anne et Lyne) et les quatre petits-enfants (Liza, Marianne, Mélodie et Dylan) du couple les félicitent et leur souhaitent une excellente journée d’anniversaire.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 17 juillet 1986. Un sous-marin téléguidé photographie le Titanic, gisant par 4000 m de fond depuis avril 1912, au large de Terre-Neuve.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Gamache, journaliste, Ici Radio-Canada Télé...Évelyne Audet, animatrice à la télévision (canal Évasion), native de La Malbaie, 39 ans...Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada à la retraite, 65 ans...Marc Savard, ex-hockeyeur de la LNH (Bruins), 44 ans...Sylvie Léonard, comédienne et actrice, 66 ans...David Hasselhoff, acteur de télé, 69 ans...Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles, 74 ans...Donald Sutherland, acteur canadien, 86 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 17 juillet 2020 : John Lewis, 80 ans, militant et figure emblématique de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King... 2020 : Ekaterina Alexandrovskaya, 20 ans, patineuse artistique qui a représenté l’Australie en couple avec Harley Windsor, terminant 18e aux Jeux de PyeongChang en 2018... 2017 : Harvey Atkin, 74 ans, acteur canadien (Cagney & Lacey) ... 2016 : Paul Johnson, 83 ans, membre de l’équipe américaine de hockey gagnante de la médaille d’or aux JO de 1960... 2015 : Jules Bianchi, 25 ans, pilote de Formule 1... 2014 : Dr. Francis Jean, 56 ans, originaire de Baie-Comeau, président et fondateur d’IRIS, Le Groupe Visuel... 2010 : Bernard Giraudeau, 63 ans, acteur, réalisateur, producteur, scénariste et écrivain français... 2009 : Walter Cronkite, 92 ans, pionnier américain de la télévision... 1984 : Denise Morelle, 57 ans, comédienne et actrice... 1961 : Ty Cobb, 74 ans, légende du baseball majeur... 1959 : Billie Holiday, 44 ans, chanteuse de blues.