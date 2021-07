5 constats: «Shawi» a gagné son pari

Le Centre Gervais Auto a été le théâtre du premier gala de boxe présenté devant des spectateurs d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) depuis le début de la pandémie.

Au Québec, c’était le deuxième. Groupe Yvon Michel (GYM) en avait présenté un en mars dernier. Les gens étaient assis sur des balcons pour regarder les combats.

Vendredi, à Shawinigan, Roger Lavergne, Claude Vallée et leur équipe en étaient à leur deuxième événement en pandémie. Encore une fois, ils peuvent dire « mission accomplie ».

Pour la première fois depuis février 2020, on a pu assister à un gala qui avait un semblant de normalité. Les spectateurs étaient heureux d’être là, même s’ils ont dû porter un masque durant toute la soirée. Les 1142 amateurs ont fait revivre aux boxeurs des sensations d’un passé pas si lointain.

On a maintenant la confirmation que Shawinigan est un château fort de EOTTM pour les années à venir. Le promoteur Camille Estephan avait le choix entre plusieurs villes pour cette carte de boxe spéciale. Il a jeté son dévolu sur Shawinigan, car les liens d’affaires y sont solides. De plus, son équipe est toujours traitée aux petits oignons par les locaux.

En attendant notre prochaine visite en Mauricie, EOTTM présentera un gala au Centre Vidéotron, où il n’y a pas eu de gala de boxe depuis 2019. Avec spectateurs. La date réservée est le 25 septembre.

Enfin au Stade Saputo

Après une journée un peu folle, le CF Montréal a obtenu le droit de jouer son premier match local depuis des lunes. La cerise sur le gâteau : la formation montréalaise avait le droit d’accueillir 5000 spectateurs. Une belle soirée au Stade Saputo qui s’est conclue par une victoire des locaux dans un match un peu fou.

Il était temps. La bande de Wilfried Nancy le méritait tellement. Elle a dû disputer les premiers mois de sa saison régulière aux États-Unis en raison des restrictions sanitaires du fédéral. C’était loin d’être une situation idéale pour une équipe professionnelle.

On lui souhaite que ça demeure ici jusqu’à la fin de la saison. Il est temps que la Santé publique redonne les équipes à leurs partisans. L’attente a assez duré.

Vlad Jr à Toronto

Pendant ce temps, les amateurs ont reçu deux bonnes nouvelles en quelques heures avec le retour en ville des Blue Jays et du Toronto FC. Encore là, il était temps, surtout pour la formation du baseball majeur.

Les Jays ont disputé toute la saison 2020 et la moitié de celle de 2021 au sud de la frontière. Cette année, les hommes de Charlie Montoyo ont joué à Dunedin et à Buffalo. Ils étaient loin du confort du Rogers Centre.

Les 15 000 partisans des Jays pourront enfin applaudir les exploits de Vladimir Guerrero Jr, qui connaît une saison du tonnerre. Le joueur de premier-but, né à Montréal, frappe des longues balles à un rythme assez fou depuis le début de l’année.

On peut se demander où il va s’arrêter. Une chose est sûre : s’il poursuit dans la même veine, il sera candidat au titre de joueur par excellence à la fin de la campagne et même à la triple couronne. Il est en train de jeter les bases d’une brillante carrière. Meilleure que celle de son paternel ? Attendons un peu et prenons quelques bonnes respirations.

La chronique 5 constats fera relâche pour les prochaines semaines. Il est temps pour moi de recharger mes batteries en prévision d’un automne qui s’annonce très intéressant.

2. Bergevin a plusieurs dossiers chauds

Capture d'écran, TVA Sports

Marc Bergevin est un homme très occupé. On a appris des nouvelles importantes concernant Shea Weber, Phillip Danault et même Carey Price. Bergevin devra bien jouer ses cartes, comme il l’a fait l’an dernier. Certaines décisions feront grincer des dents en raison du plafond salarial. Le visage du CH pourrait être très différent à l’ouverture du prochain camp d’entraînement. Et si Weber, Danault et Price ne portaient pas l’uniforme du Canadien à l’ouverture de la prochaine campagne ?

3. Danault pourrait quitter Montréal

Capture d'écran, TVA Sports

Ça ne négocie pas fort entre le Canadien et l’attaquant Phillip Danault. Au point où mon collègue Jonathan Bernier a appris que Danault avait mis en vente sa résidence de la Rive-Sud. Par contre, Bergevin croit que le Québécois ne trouvera pas une meilleure proposition sur le marché. C’est risqué. Tout d’un coup que Danault obtenait une offre alléchante pour évoluer dans une ville où il pourrait aller à l’aréna en gougounes tous les jours ? Le Canadien perdrait un joueur qui était fier de porter son uniforme et de jouer dans sa province natale. Ce serait tellement dommage.

4. La COVID-19 s’invite aux JO

Photo AFP

Tous les participants se dirigent vers Tokyo pour les Jeux olympiques qui commencent dans quelques jours. On a déclaré les premiers cas positifs de COVID-19 en fin de semaine, mais il ne faut pas partir en peur. Les Japonais ont mis un plan sanitaire serré en place. Il serait surprenant qu’on assiste à une éclosion majeure dans les trois prochaines semaines. Les athlètes témoignent déjà qu’ils se sentent en sécurité. On va souhaiter que les compétitions puissent se dérouler dans la normalité ou presque.

5. Ulysse doit avoir une seconde chance

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Yves Ulysse Jr a livré une autre performance convaincante à Shawinigan. Il a liquidé David Théroux en cinq rounds. Il a été rapide, puissant et méthodique. Le champion NABF des super-légers est prêt pour son premier vrai défi depuis sa défaite contre Ismael Barroso. Il a plusieurs outils dans son coffre qui peuvent embêter plusieurs boxeurs du top 10 de sa catégorie. Même s’il n’est pas le plus affable avec les médias, Ulysse Jr mérite une nouvelle chance sur une grande scène. La balle est dans la cour de Camille Estephan.