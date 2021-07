Au moins cinq tornades ont frappé l’Ontario jeudi

Cinq tornades différentes ont frappé le sud de l’Ontario, jeudi après-midi, selon les experts de l’organisme de recherche sur les tornades au Canada, Northern Tornadoes Project (NTP).

Dans une série de tweets, l’organisation dirigée en partenariat avec l’Université Western et le Fonds ImpactWX a mentionné que les tornades ont toutes atteint des vitesses de vent estimées entre 180 et 220 km/h quand elles ont touché les régions ontariennes de Barrie, de Zephyr, de Little Britain, de Lorneville, de Dwight et de Lake Traverse, entre 14h30 et 17h10.

Photo tirée de Twitter

Avec de telles vitesses et l’importance des dégâts causés, elles appartiennent ainsi toutes à l’échelon 2 de l’échelle de Fujita, soit la catégorie EF-2, a indiqué Environnement Canada. Des dommages considérables ont par ailleurs été enregistrés.

Photo tirée de Twitter

«Les images de drones et de satellites à haute résolution doivent encore être entièrement analysées par le NTP et pourraient entraîner quelques modifications mineures des détails des tornades du 15 juillet. Des tornades supplémentaires peuvent également être trouvées», a indiqué le Northern Tornadoes Project, dimanche.

«Les enquêtes sur les dommages du NTP ont également documenté sept événements de tornade et de rafale descendante en Ontario et au Québec associés aux tempêtes du 13 juillet. Des tornades supplémentaires peuvent également être trouvées», a aussi écrit l’organisation sur Twitter, dimanche.

Jeudi, à Barrie, au nord de Toronto, huit personnes ont été blessées. Au moins 10 toits ont été arrachés et d’autres dénudés, le deuxième étage de deux résidences a aussi été détruit, deux véhicules ont été renversés et de nombreux arbres ont été déracinés ou renversés. Les dommages ont été répertoriés sur une trajectoire d’environ 5 km de long par 100 mètres de large.