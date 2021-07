COVID-19: le Canada résiste toujours à la hausse

Faisant fi de la recrudescence du nombre d’infections autour du monde, le Canada continue à résister à la nouvelle vague de COVID-19, alimentée par le variant Delta, tout en dominant la majorité des pays riches en termes de vaccination.

• À lire aussi: Réouverture des frontières: Ottawa fera le point lundi

• À lire aussi: Vaccination: le Canada dépasse les États-Unis

Tandis que les États-Unis et plusieurs pays d’Europe, dont le Royaume-Uni et la France, assistent à une hausse du nombre de cas sur leur territoire, notamment parmi leur population non vaccinée, le Canada échappe au phénomène.

Sur ce plan, le Canada a atteint une nouvelle marque en dépassant les États-Unis pour le taux de couverture vaccinale, selon les données compilées par l’Université d’Oxford. En effet, 49,17% des Canadiens sont maintenant doublement vaccinés, contre 48,14% des Américains, malgré l’immense longueur d’avance prise par les États-Unis au début de la campagne de vaccination, alors que le Canada peinait à trouver des doses.

Par contre, seuls 55,54% des Américains ont reçu au moins une dose, contre 70,14% des Canadiens. Le Canada arrive d’ailleurs au sixième rang mondial, tous pays confondus, lorsqu’on considère les gens qui ont reçu au moins une dose. Seuls les Émirats arabes unis (78%), Malte (75%), l’Islande (74%), Singapour (72%) et l’Uruguay (71%) font mieux.

Ce faisant, le nombre de nouveaux cas continue à diminuer d’un océan à l’autre, à contre-courant de la tendance en Occident. Le pays affichait une moyenne sur sept jours avoisinant les 600 infections journalières au moment d’amorcer le mois de juillet, un nombre qui se trouvait sous la barre des 400 cas vendredi, dernière journée où toutes les provinces ont dévoilé un bilan avant la pause de la fin de semaine.

L’Ontario, avec un bilan totalisant 177 cas et 6 décès dimanche, est un bel exemple de cette baisse continue, sa moyenne étant passée de 267 cas par jour au 1er juillet à 153 cas par jour dimanche.

De son côté, le Québec, avec environ 90 cas journaliers au moment d’amorcer juillet, affichait une moyenne, sur sept jours, de 68 infections journalières, vendredi. Rappelons que la province ne met plus à jour son bilan la fin de semaine.

Le scénario est identique un peu partout au pays, y compris dans les provinces des Prairies, où la tendance demeure à la baisse, malgré quelques rebonds dans les derniers jours. D’ailleurs, notons que la Saskatchewan a ajouté 36 cas à son bilan dimanche, contre 44 cas et un décès au Manitoba.

Ailleurs au pays, le Nouveau-Brunswick a dénoté une seule infection, contre trois en Nouvelle-Écosse. Les autres provinces n’ont pas mis leurs données à jour.

La situation au Canada

Ontario: 548 217 cas (9294 décès)

Québec: 376 192 cas (11 235 décès)

Alberta: 232 676 cas (2314 décès)

Colombie-Britannique: 148 331 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 168 cas (1165 décès)

Saskatchewan: 49 433 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5873 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2346 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 502 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 423 177 (26 499 décès)

À VOIR AUSSI