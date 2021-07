Phillip Danault sur son départ

Tout comme Carey Price et Shea Weber, Phillip Danault a été laissé sans protection par le Canadien en prévision du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle, mercredi soir. Il semble que le centre de 28 ans ait déjà fait son deuil de son association avec le Tricolore.

• À lire aussi: Carey Price offert au Kraken

Au cours des dernières heures, la propriété qu’il possède sur la rive sud de Montréal a été mise en vente.

D’ailleurs, une source près du dossier affirmait déjà au Journal, en matinée, que Danault ne s’attendait plus à signer à Montréal.

L’attaquant de 28 ans deviendra joueur autonome sans compensation le 28 juillet. Malgré les bons services qu’il a rendus au Canadien lors des dernières séries éliminatoires, les négociations entre les deux camps sont au point mort.

Écoutez le chroniqueur sportif de TVA Sports, Charles-Antoine Sinotte, avec Vincent Dessureault sur QUB Radio:

Selon une autre source, l’athlète originaire de Victoriaville exigerait une entente de cinq ou six saisons qui lui rapporterait annuellement un salaire avoisinant les 5,5 M$.

En septembre dernier, il avait tourné le dos à une offre de 5 M$ par saison.

Écoutez la chronique de Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal et de Québec, sur QUB radio:

Price offert au Kraken

Par ailleurs, la nouvelle ébruitée samedi soir a été confirmée sur le coup de 10 h dimanche matin, lorsque les listes de protection en prévision du repêchage d’expansion du Kraken de Seattle ont été publiées. Sur celle du Canadien, c’est le nom de Jake Allen et non celui de Carey Price qui apparaissait dans la case désignée pour le gardien.

Puisque la vedette du Tricolore a accepté de lever sa clause de non-mouvement, Ron Francis, directeur général du Kraken, aura l’occasion d’annoncer son embauche lors de la présentation des joueurs réclamés au sein des 30 autres formations de la LNH (à l’exception des Golden Knights), mercredi soir.

Évidemment, nombreux sont ceux qui se sont demandé quelle mouche avait piqué Marc Bergevin pour laisser son joueur de concession sans protection dans le but de s’assurer de garder les services d’Allen.

Un salaire de 13 M$, dont 11 seront remis en guise de boni de signature au cours des prochaines semaines, paraît difficile à avaler pour une concession naissante.

De plus, à elle seule, l’empreinte annuelle de 10,5 M$ du salaire de Price compterait pour 12,9 % de la masse salariale du Kraken. Ce qui est énorme.

Saison en péril

Mais il y a plus. En début de soirée, Frank Seravalli, réputé confrère du site dailyfaceoff.com, a indiqué que l’état de santé du gardien de 33 ans pourrait rebuter le Kraken.

Selon lui, Price aurait subi un test d’imagerie par résonance magnétique qui aurait révélé une sérieuse blessure à une hanche.

Une blessure qui pourrait nécessiter une opération et forcer Price à rater les huit premières semaines de la prochaine saison. Peut-être même plus. Price doit se rendre aux États-Unis pour rencontrer un expert dans le domaine. Les résultats suivant cette rencontre ne seront connus que vendredi. Le Kraken doit remettre la liste de ses 30 joueurs mercredi.

Il s’agit d’un pensez-y-bien pour le Kraken, quoique la formation de Seattle puisse difficilement mettre la main sur un meilleur porte-étendard que le vétéran gardien.

En plus d’Allen, Bergevin a choisi de protéger les attaquants Josh Anderson, Brendan Gallagher, Tyler Toffoli, Jesperi Kotkaniemi, Jake Evans, Joel Armia et Artturi Lehkonen ainsi que les défenseurs Jeff Petry, Ben Chiarot et Joel Edmundson.

Liste de protection du Canadien

► Attaquants

Josh Anderson

Joel Armia

Jake Evans

Brendan Gallagher

Jesperi Kotkaniemi

Artturi Lehkonen

Tyler Toffoli

► Défenseurs

Ben Chiarot

Joel Edmundson

Jeff Petry

► Gardien

Jake Allen

Ils sont disponibles pour le Kraken

► Attaquants

Brandon Baddock

Joseph Blandisi

Paul Byron

Phillip Danault

Laurent Dauphin

Jonathan Drouin

Michael Frolik

Charles Hudon

Corey Perry

Michael Pezzetta

Eric Staal

Tomas Tatar

Lukas Vejdemo

Jordan Weal

► Défenseurs

Cale Fleury

Erik Gustafsson

Brett Kulak

Jon Merrill

Gustav Olofsson

Xavier Ouellet

Shea Weber

► Gardiens