Nos hôpitaux ont la COVID longue

Crise annoncée avant même que la pandémie ne frappe, nos hôpitaux peinent à se remettre du long siège épidémiologique subi dans la dernière année et demie.

Le personnel, déjà épars, est épuisé, voire traumatisé par l’interminable effort et les précautions sanitaires venus s’ajouter aux heures supplémentaires obligatoires, déjà routinières. C’est au point où on est au bris de services.

En Outaouais, région négligée par une succession de gouvernements libéraux qui n’avaient rien à y perdre, puis péquistes qui n’avaient rien à y gagner, on subit en plus la concurrence de l’Ontario pour attirer et retenir les employés. C’est au point où on réclame l’intervention de l’armée ou de la Croix-Rouge.

À Matane, on en est toujours à deux médecins qui prennent leurs vacances en même temps près d’une fermeture de département et d’un rabattage vers Rimouski.

Plus intense, plus longue

On l’avait vu lors de l’épidémie de SRAS, en 2001. Les systèmes de santé des pays qui en avaient absorbé les plus gros impacts, en Asie notamment, en avaient eu pour des années à s’en remettre. Cette fois, la crise fut plus globale, plus intense et, surtout, plus longue.

Si nous avons dû nous priver de vie sociale pendant des mois, c’était beaucoup pour protéger notre système déjà mal en point.

Nos urgences et nos unités de soins intensifs ont quand même payé le prix face à une maladie nécessitant des soins plus étendus dans le temps que les infections saisonnières habituelles.

Tous les employés qui ont dû monter au front s’en souviendront, certains quitteront leur profession, épuisés.

Ce n’est donc pas étonnant que ce soit les régions, qui étaient déjà les plus mal desservies, qui constatent les premières que nos hôpitaux souffrent de la COVID longue. Les fermetures d’urgence à Gatineau et Matane font figure de canaris dans la mine qui annoncent que l’ensemble de nos services publics se relèvent péniblement de la pandémie.