Repêchage d’expansion: Carey Price n’est pas protégé

C’est maintenant officiel: Carey Price ou Shea Weber pourrait devenir un membre du Kraken de Seattle cette semaine.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a rendu publiques les listes de protection des 30 équipes qui perdront un joueur lors du repêchage d’expansion précédant les débuts du Kraken de Seattle. Jake Allen sera le gardien protégé par le Canadien de Montréal.

Price, qui doit encore écouler cinq années à son contrat de huit ans et 84 millions $, a ainsi accepté de lever sa clause de non-mouvement. Il touchera 11 millions $ uniquement en boni à la signature avant le début de la saison. Le directeur général du CH, Marc Bergevin, espère ainsi que son homologue Ron Francis ne voudra pas du volumineux contrat du gardien.

Dans le cas de Weber, les nombreuses blessures qu’il a subies au cours des dernières années, dont une au pouce cette année, pourraient le garder à l’écart du jeu pour toute la saison 2021-2022. Son contrat d’une valeur annuelle de 7,857 millions $, qui se terminera dans cinq ans, représente également un rempart intéressant pour Bergevin.

Les attaquants Brendan Gallagher, Josh Anderson, Tyler Toffoli, Joel Armia, Artturi Lehkonen, Jake Evans et Jesperi Kotkaniemi, tout comme les défenseurs Jeff Petry, Ben Chiarot et Joel Edmundson ont été protégés par Bergevin. Outre Price et Weber, Jonathan Drouin, Paul Byron et Brett Kulak sont d’autres cibles susceptibles d’intéresser Seattle.

Ailleurs dans la LNH

Par ailleurs, quelques attaquants talentueux seront à la disposition du nouveau club. Chez les Blues de St. Louis, Vladimir Tarasenko, qui avait déjà signifié à ses patrons sa volonté de changer de décor, sera disponible.

Le Lightning de Tampa Bay et les Maple Leafs de Toronto — qui évoluent dans la section Atlantique comme le Tricolore — ont choisi la formule 4-4-1. Yanni Gourde et Tyler Johnson, de la formation de la Floride, tout comme Alex Kerfoot et Jared McCann, dans le clan torontois, n’ont pas été protégés.

Ryan Johansen et Matt Duchene (Predators de Nashville), Mark Giordano (Flames de Calgary), Evgenii Dadonov et Matt Murray (Sénateurs d’Ottawa), Jason Zucker (Penguins de Pittsburgh), Jordan Eberle (Islanders de New York), Nino Niederreiter (Hurricanes de la Caroline) et James Van Riemsdyk (Flyers de Philadelphie) sont d’autres joueurs qui n’ont pas été protégés.

Des ententes entre les équipes et le Kraken ont toutefois peut-être été conclues pour faire en sorte que de gros joueurs ne quittent pas leur club actuel.

Rappelons que les Golden Knights de Vegas, qui ont profité du même règlement lors de son propre repêchage d’expansion en 2016 pour effectuer un parcours jusqu’en finale de la Coupe Stanley quelques mois plus tard, sont exemptés de cet exercice.

L’encan aura lieu mercredi soir et sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Liste des joueurs protégés par le Canadien de Montréal

Attaquants

Josh Anderson

Joel Armia

Jake Evans

Brendan Gallagher

Jesperi Kotkaniemi

Tyler Toffoli

Artturi Lehkonen

Défenseurs

Ben Chiarot

Joel Edmundson

Jeff Petry

Gardien

Jake Allen