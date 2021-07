Une piste de course dérange des citoyens dans Lotbinière

La municipalité de Sainte-Croix, dans la région de Chaudière-Appalaches, s’apprête à légiférer pour encadrer les activités d’une piste de course qui dérange certains citoyens en raison de la hausse des activités sur place.

«La qualité de vie des citoyens, elle est affectée. Elle est affectée par le bruit, les odeurs et la boucane», a dénoncé l’un des citoyens mécontents, Jacques Lacroix, au micro de TVA Nouvelles.

Ceux-ci ont notamment expliqué être exaspérés par le manque de prévisibilité au circuit installé depuis 50 ans dans Lotbinière. C’est la première, fois depuis un bon moment, qu’une équipe de gestionnaires est responsable de la planification des opérations, ce qui a un impact sur le calendrier des activités.

Les citoyens de Sainte-Croix ont bénéficié, dimanche, d’une rare journée de quiétude. Depuis le printemps, les activités se sont succédé, presque sans relâche, au Circuit Riverside Speedway.

«On reste sur un site de villégiature, ici, à Sainte-Croix, un des plus beaux sites au Québec. On veut trouver un équilibre avec eux. Ce serait bien qu’ils consultent les citoyens», a avancé Michel Bouchard, un résident du secteur.

Comme plusieurs commerces, le site a été durement touché par la pandémie. C’est donc avec plusieurs contraintes et une nouvelle équipe de gestionnaires que le circuit a relancé ses activités.

«C’est mon travail à temps plein. C’est certain que si on m’appelle un mardi et qu’on me demande si on peut louer le circuit pour un essai, peu importe le type de véhicule, 99% du temps, je suis disponible, contrairement à d’autres années où c’était des employés, principalement à temps partiel», a expliqué Émilie Pichette, gestionnaire du Circuit Riverside Speedway.

Trouver l’équilibre

C’est justement cette grande disponibilité horaire qui est pointée du doigt par certains. «On en arrive avec quelque chose qui est plus une location, une disponibilité d’une piste pour les gens qui veulent bien l’utiliser. Le nombre d’heures a changé. On est dans une plage horaire qui a changé. On est moins concentré qu’à l’époque», a souligné Jocelyn Gagné, un résident du secteur.

Les responsables assurent faire leur possible pour trouver l’équilibre entre le besoin de maximiser l’utilisation du site et la quiétude du voisinage. D’ailleurs, les événements respectent la réglementation en place.

«On les affiche sur notre site Facebook, on les affiche sur notre site internet. On essaie d’être le plus transparent possible. On essaie d’aller au-delà des règlements municipaux. C’est-à-dire, on raccourcit les heures. On pourrait faire du bruit jusqu’à 23 heures; le drift, à 20h, c’est terminé», a fait valoir Émilie Pichette.

La municipalité de Sainte-Croix surveille le dossier de près. Des démarches sont en cours pour modifier la réglementation municipale.

Le maire de Sainte-Croix, Jacques Gauthier, évoque notamment le cas du circuit de Pont-Rouge en guise d’inspiration pour mettre en place des balises. «Au lieu d’être basé sur le bruit, ce serait plus sur le nombre d’heures d’activité de la piste», a-t-il dit.

En attendant, des citoyens souhaitent intenter un recours collectif contre les gestionnaires du circuit. Près de 80 contributeurs appuient financièrement la démarche.