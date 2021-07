Une vedette de TikTok fait le ménage de leur condo par erreur

Un couple du New Jersey a eu toute une surprise en retournant chez lui. Pendant leur absence, leur condo a été nettoyé de fond en comble par une vedette de TikTok qui s’est tout bonnement trompée de résidence.

Louis Angelo III, qui est suivi par près de 60 000 abonnés sur le populaire réseau social, fait le ménage de maisons afin d’arrondir ses fins de mois.

Ce dernier avait été engagé par un ami afin de nettoyer son appartement. L’ami en question lui avait laissé la clé sous le paillasson.

Mais, sans le savoir, Louis Angelo III s’est présenté à la mauvaise adresse. Une clé se trouvait là aussi sous le paillasson, alors le tiktokeur a cru qu’il était à la bonne adresse.

Le jeune homme s’est alors mis à nettoyer le logement pendant plusieurs heures. Il s’est également pris d’affection pour les deux chats qui vivaient dans la propriété.

Une fois le ménage terminé, Louis Angelo III est parti avec le sentiment du devoir accompli.

Un peu plus tard, son ami est retourné chez lui et il a retrouvé son appartement non nettoyé. Il a donc écrit au jeune tiktokeur pour lui demander pourquoi il n’avait pas respecté son engagement.

Louis Angelo III lui a alors répondu qu’il avait bel et bien fait le ménage du logement, mentionnant au passage qu’il avait beaucoup aimé flatter ses deux chats. Son ami lui a répliqué qu’il n’avait pas de chat, ce qui a fait réaliser au jeune homme qu’il s’était en fait trompé de résidence.

En entrevue à CNN, Beth Motzel, la propriétaire du condo qui a été nettoyé par erreur, a déclaré que son mari l’avait appelée pour lui dire que quelqu’un s’était introduit chez eux et avait fait le ménage.

«Tom et moi avons beaucoup ri! Il avait vraiment fait un beau boulot. Il a même nourri les chats!» s’est exclamée Beth Motzel.