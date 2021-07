Baromètre des marques de voitures préférées des Québécois

Chaque semaine, Le Journal, en collaboration avec la firme Léger, dévoile un coup de sonde sur une variété de sujets qui vous touchent de près ou de loin. Notre Baromètre mesure ainsi ce qui vous fait vibrer ou sourciller en tant que Québécoise et Québécois, jeune et moins jeune, francophone, anglophone ou allophone, à Montréal ou en région.

Parmi les marques de voitures suivantes, lesquelles sont vos préférées ?

1. Toyota : 28 %

2. Honda : 20 %

3. Audi : 12 %

4. Hyundai : 12 %

5. Tesla : 12 %

6. BMW : 11 %

7. Ford : 10 %

8. Mazda : 9 %

9. Volkswagen : 9 %

10. Kia : 9 %

11. Subaru : 8 %

12. Mercedes : 7 %

13. Nissan 7 %

14. Chevrolet : 7 %

15. Jeep : 6 %

16. Lexus : 6 %

17. Porsche : 5 %

18. Ferrari : 5 %

19. Dodge : 5 %

20. Lamborghini : 4 %

21. Acura : 4 %

22. Volvo : 4 %

23. Land Rover : 3 %

24. Mitsubishi : 3 %

25. Mustang : 3 %

► Méthodologie

Le sondage a été réalisé en deux temps. Une question ouverte a été posée aux panélistes LEO (Leger Opinion) pour qu’ils soumettent les marques de voitures qu’ils préfèrent. Ensuite, un sondage scientifique a été réalisé auprès d’un millier de Québécoises et Québécois représentatifs, du 28 au 30 juin 2021, sur la base des marques de voitures les plus mentionnées pour qu’ils établissent leurs trois premiers choix. Seules les 25 marques les plus mentionnées sont présentées dans ce baromètre.

Philippe Léger, Le Journal de Montréal

Le constat

Vous avez bien lu : Toyota est la marque de voiture préférée des Québécois, suivi de Honda et d’Audi. Cela surprend au premier coup d’œil, mais voyons-y un signe que notre relation à la voiture change. Elle devient plus utilitaire, un objet comme un autre qui nous transporte du point A au point B. La liberté et le romantisme qui y sont associés se dissipent peu à peu.

La surprise

Longtemps, les voitures constituaient de véritables marqueurs nationaux. On préférait une américaine à une japonaise ou à une allemande. À cet égard, la domination américaine n’est plus, et les marques japonaises ont maintenant l’ascendant : huit compagnies japonaises se trouvent dans le baromètre. En revanche, seulement deux marques américaines, Tesla et Ford, se classent parmi les 10 marques préférées.

La tendance

La place de Tesla détonne dans le classement, vu le peu de personnes qui ont la possibilité de se tourner vers cette marque. Cela prouve en revanche l’attraction de la marque, et la volonté bien réelle de bien des Québécois de se tourner vers des marques entièrement dédiées aux voitures électriques.

Les deux pieds sur terre

Frédéric Mercier, Le Journal de Montréal

En sondant les gens sur leurs préférences en matière d’automobile, on aurait pu s’attendre à ce que des marques de prestige comme Porsche ou Ferrari trônent au sommet du palmarès.

Les répondants québécois ayant participé à ce baromètre Léger se sont plutôt tournés en grande majorité vers des marques grand public, démontrant un certain côté rationnel bien ancré.

Parmi les 10 marques les plus mentionnées dans le cadre du sondage, sept sont considérées comme étant généralistes. Seules Audi, Tesla et BMW ont réussi à se glisser dans le Top 10 malgré des produits plus dispendieux.

La victoire écrasante de Toyota démontre hors de tout doute l’amour que portent les Québécois pour cette marque japonaise.

Les Corolla et RAV4 font partie des modèles les plus vendus dans la province année après année, et ce n’est pas un hasard. Il s’agit de produits qui ne font pas dans l’extravagance, mais qui ont fait leurs preuves en matière de fiabilité et qui sont garants d’une excellente valeur de revente. La situation est similaire chez Honda, qui jouit d’une bonne réputation grâce à des produits bien établis comme la Civic, le CR-V et le Pilot.

Les électriques en ascension

On peut être surpris de la position de milieu de peloton de Subaru (11e), une marque pourtant adulée en raison de son excellent rouage intégral.

Étrangement, Toyota et Honda font partie des rares constructeurs automobiles qui n’offrent toujours pas de véhicule 100 % électrique sur le marché nord-américain. Quand on sait que les conducteurs québécois sont particulièrement friands de modèles électriques, ce résultat peut paraître quelque peu contradictoire !

Cela dit, l’excellent positionnement de Tesla, dont la gamme est composée uniquement de véhicules électriques, démontre bien qu’il y a de la place pour ce type de véhicule dans le cœur des Québécois.

Le bon classement des constructeurs coréens Hyundai (4e) et Kia (10e) peut également être attribuable à une offensive électrique particulièrement dynamique.

