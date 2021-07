COVID-19: 239 nouveaux cas et un décès de plus en trois jours au Québec

Le Québec a rapporté 239 cas additionnels de COVID-19 ainsi qu’un décès dans son bilan quotidien de lundi, après avoir pris une pause pour la fin de semaine.

• À lire aussi: Il y a un an, le port du masque devenait obligatoire

Ces nouvelles données portent le bilan du Québec à 376 431 personnes qui ont été infectées et 11 236 personnes qui sont décédées des suites de la maladie.

#COVID19 - En date du 18 juillet, voici la situation au Québec: https://t.co/FxK4or5HJ4



Cette semaine, nous recevrons 703 170 doses de Pfizer. pic.twitter.com/AyuMacxgO0 — Santé Québec (@sante_qc) July 19, 2021

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau doit annoncer un peu plus tard dans la journée, son plan pour la réouverture des frontières, fermées depuis 17 mois, tandis que l'Agence de la santé publique du Canada continue sa surveillance accrue de la propagation des variants au pays.

Le taux de vaccination au Canada demeure cependant parmi les plus élevés au monde. Vendredi, près de 79 % des Canadiens admissibles à la vaccination avaient reçu au moins une dose d'un vaccin et plus de 50 % étaient complètement vaccinés.

Parmi les provinces qui avaient mis à jour leurs données quotidiennes, lundi, l’Ontario rapportait 130 nouvelles infections, soit un 11e jour de suite à rapporter quotidiennement moins de 200 cas.

Sa campagne de vaccination massive entamée au début de l’été lui a permis de vacciner 80 % de ses résidents de 18 ans et plus avec au moins une dose et 63 % pleinement. Conformément à l'étape 3 du plan de réouverture de l'Ontario, en vigueur depuis vendredi, la province a rouvert plusieurs installations récréatives, comme les centres d’entrainement.

À l’est du Canada, au Nouveau-Brunswick, 58,1 % des habitants âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 80,4 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19. La province des Maritimes ne rapportait aucune nouvelle infection ni aucun décès, lundi.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 JUILLET 2021

376 431 personnes infectées (+239)

11 236 décès (+1)

78 personnes hospitalisées (-6)

23 personnes aux soins intensifs (-2)

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 10 719 pour un total de 11 008 509

53 894 doses administrées s'ajoutent, soit 53 370 dans les dernières 24 heures pour un total 10 084 083 doses reçues au Québec

Hors Québec, ce sont 31 644 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 10 115 727.

#COVID19 - Cette fin de semaine, nous avons atteint 10 M de doses administrées 🥳💉🦠 pic.twitter.com/RT6ahZzedT — Santé Québec (@sante_qc) July 19, 2021

Écoutez l'analyse d'Alexandre Moranville-Ouellet avec Vincent Dessureault sur QUB Radio:

VARIANTS

Le Québec compte 8391 cas de variants, selon les derniers chiffres de l’INSPQ

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 3973 (+3)

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 026 (+1)

Capitale-Nationale : 32 841 (+10)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 15 218 (+3)

Estrie : 14 923 (+4)

Montréal : 133 386 (+91)

Outaouais : 12 586 (+10)

Abitibi-Témiscamingue : 1146 (-)

Côte-Nord : 579 (-2)

Nord-du-Québec : 109 (-)

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2065 (-)

Chaudière-Appalaches : 19 297 (+6)

Laval : 31 848 (+35)

Lanaudière : 24 121 (+14)

Laurentides : 21 041 (+5)

Montérégie : 51 578 (+31)

Nunavik : 47 (-)

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 119 (-)

Hors Québec: 490 (+4)

Région à déterminer: 4 (-)

Total: 376 431 cas confirmés

BILAN DES DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 53

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 271

Capitale-Nationale : 1118

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 526

Estrie : 352

Montréal : 4772

Outaouais : 215

Abitibi-Témiscamingue : 9

Côte-Nord : 4

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 46

Chaudière-Appalaches : 368

Laval : 915

Lanaudière : 517

Laurentides : 510

Montérégie : 1557

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 3

Hors Québec : 0

Région à déterminer: 0

Total: 11 236 décès

La situation au Canada

Ontario: 548 347 cas (9294 décès)

Québec: 376 431 cas (11 236 décès)

Alberta: 232 676 cas (2314 décès)

Colombie-Britannique: 148 331 cas (1761 décès)

Manitoba: 57 168 cas (1165 décès)

Saskatchewan: 49 433 cas (575 décès)

Nouvelle-Écosse: 5873 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2346 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1433 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Yukon: 502 cas (6 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 208 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 423 546 (26 500 décès)

À VOIR AUSSI