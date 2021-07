Repêchage d’expansion: du choix pour le Kraken de Seattle

Il y a du talent, mais aussi de gros salariés dans la mer de poissons que peut pêcher le Kraken de Seattle. Carey Price, Vladimir Tarasenko, Jakub Voracek, Ondrej Palat et Yanni Gourde font partie des joueurs les plus attrayants pour le directeur général, Ron Francis.

• À lire aussi - Price et Weber: un risque calculé

• À lire aussi - Phillip Danault sur son départ

Le Kraken pigera un joueur dans la cour de 30 des 31 autres équipes de la LNH. Les Golden Knights de Vegas, une équipe née en 2017, ont reçu une exemption pour le repêchage d’expansion.

Écoutez le chroniqueur sportif de TVA Sports, Charles-Antoine Sinotte, avec Vincent Dessureault sur QUB Radio:

Photo AFP

Francis et ses acolytes du Kraken choisiront 30 joueurs au total. De ce nombre, il y aura un minimum de 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens. Le Kraken aura jusqu’à 10 h 00 mercredi matin pour donner la liste des 30 élus aux dirigeants de la LNH ainsi qu’à l’Association des joueurs. Le dévoilement de la 32e équipe de la LNH se fera en grande pompe mercredi soir à 20 h.

Écoutez la chronique de Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal et de Québec, sur QUB radio:

La recette des Golden Knights

Quatre ans après l’entrée en scène de Vegas, le Kraken aura comme mission d’imiter la recette gagnante de George McPhee, le premier directeur général de Vegas. Francis pourrait suivre les traces de McPhee en négociant des ententes avec quelques équipes de la LNH qui ne voudront pas perdre un joueur en particulier.

Photo d'Archives, AFP

Sur papier, le Kraken aura l’occasion de repêcher plusieurs bons joueurs. Mais il y a un motif récurrent parmi les gros noms disponibles : ils ont tous de gros salaires. Price gagnera 10,5 millions pour les cinq prochaines saisons, Tarasenko gagnera 7,5 millions pour les deux prochaines saisons, Voracek gagnera 8,25 millions pour les trois prochaines saisons. P.K. Subban, à neuf millions pour une autre saison, et Ryan Johansen, à huit millions pour quatre autres saisons, en sont deux autres exemples.

AFP

Le Kraken devra logiquement respecter le plafond salarial imposé à 81,5 millions pour la prochaine saison.

Un choix rare

À l’image du repêchage d’expansion de 2017, les équipes de la LNH devaient protéger des joueurs selon deux formules différentes : sept attaquants, trois défenseurs et un gardien ou huit joueurs (attaquants et défenseurs) et un gardien.

Des 30 équipes, seuls le Lightning, les Maple Leafs de Toronto et les Predators de Nashville ont opté pour l’option de huit joueurs et un gardien.

Julien BriseBois a protégé ses quatre premiers défenseurs : Victor Hedman, Ryan McDonagh, Mikhaïl Sergachev et Erik Cernak. On comprend la stratégie des champions de la Coupe Stanley des deux dernières éditions, mais cela fait en sorte que le Kraken aura l’embarras du choix parmi les attaquants.

Palat, Gourde, Alex Killorn et Mathieu Joseph représentent quatre bonnes options.

AFP

« Le Kraken pourrait avoir un ailier pour son premier trio avec Palat ou un bon centre pour son deuxième trio avec Gourde, a noté un homme de hockey d’une formation de l’Association de l’Ouest en entrevue au Journal. Mais c’est le prix à payer quand tu gagnes la coupe Stanley. Le Lightning devra libérer de l’argent pour la saison prochaine. »

Les Predators sont la seule équipe ayant cinq défenseurs sur leur liste de protection : Roman Josi, Mattias Ekholm, Alexandre Carrier, Dante Fabbro et Philippe Myers.

Des joueurs sans contrat

Des 324 joueurs protégés parmi les 30 équipes de la LNH, on note la présence de seulement trois joueurs autonomes sans compensation. Philipp Grubauer, le gardien de l’Avalanche du Colorado, Linus Ullmark, le gardien des Sabres de Buffalo, et Joel Armia, un ailier du CH, sont les trois bibittes rares.

À titre d’exemple, les Capitals de Washington n’ont pas gaspillé de cartouche pour protéger Alexander Ovechkin. À Washington, on se doute qu’Ovechkin poursuivra sa carrière avec les Caps.

AFP

Le Kraken disposera toutefois d’une fenêtre de négociations exclusives du 18 au 21 juillet pour négocier des contrats avec des joueurs qui n’ont pas d’entente pour la prochaine saison. Francis pourrait donc s’entretenir avec Phillip Danault afin de le convaincre de vivre l’aventure à Seattle et ainsi le repêcher le 21 juillet. Il s’agit ici uniquement d’un exemple.

Les joueurs intéressants

Anaheim

Adam Henrique (A)

Kevin Shattenkirk (D)

Arizona

*Niklas Hjalmarsson (D)

*Antti Raanta (G)

Boston

*David Krejci (A)

*Taylor Hall (A)

Jérémy Lauzon (D)

Jakub Zboril (D)

*Tuukka Rask (G)

Buffalo

Zemgus Girgensons (A)

Colin Miller (D)

Calgary

Mark Giordano (D)

Caroline

Nino Niederreiter (A)

Jake Bean (D)

*Dougie Hamilton (D)

Chicago

**Nikita Zadorov (D)

Calvin de Haan (D)

Colorado

J.T. Compher (A)

Joonas Donskoi (A)

*Gabriel Landeskog (A)

Columbus

Max Domi (A)

Dallas

Ben Bishop (G)

Detroit

Vladislav Namestnikov (A)

Troy Stetcher (D)

*Jonathan Bernier (G)

Edmonton

Jujhar Khaira (A)

*Tyson Barrie (D)

Floride

Frank Vatrano (A)

*Chris Driedger (G)

Los Angeles

Kale Clague (D)

*Jonathan Quick (G)

Minnesota

Victor Rask (A)

Carson Soucy (D)

Kaapo Kahkonen (G)

Montréal

Carey Price (G)

*Phillip Danault (A)

Jonathan Drouin (A)

Paul Byron (A)

Shea Weber (D)

Nashville

Ryan Johansen (A)

Matt Duchene (A)

New Jersey

Andreas Johnsson (A)

Will Butcher (D)

P.K. Subban (D)

New York (Islanders)

Josh Bailey (A)

Jordan Eberle (A)

*Kyle Palmieri (A)

*Travis Zajac (A)

New York (Rangers)

Tony DeAngelo (D)

Colin Blackwell (A)

*Barclay Goodrow (A)

Ottawa

Evgenii Dadonov (A)

*Derek Stepan (A)

Matt Murray (G)

Philadelphie

James van Riemsdyk (A)

Jakub Voracek (A)

Justin Braun (D)

Pittsburgh

Brandon Tanev (A)

Jason Zucker (A)

Marcus Pettersson (D)

Casey DeSmith (G)

San Jose

Ryan Donato (A)

Martin Jones (G)

Saint- Louis

Samuel Blais (A)

Vladimir Tarasenko (A)

*Jaden Schwartz (A)

Vince Dunn (D)

Tampa Bay

Ondrej Palat (A)

Yanni Gourde (A)

Alex Killorn (A)

Mathieu Joseph (A)

Tyler Johnson (A)

*David Savard (D)

Toronto

Alex Kerfoot (A)

Jared McCann (A)

*Zach Hyman (A)

*Frederik Andersen (G)

Vancouver

Antoine Roussel (A)

*Alexander Edler (D)

Braden Holtby (G)

Washington

*Alex Ovechkin (A)

Brenden Dillon (D)

Justin Schultz (D)

Vitek Vanecek (G)

Winnipeg

Mason Appleton (A)

Dylan DeMelo (D)

*Paul Stastny (A)

À VOIR AUSSI...