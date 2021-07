Le globe-trotter du divan

Photo Agence QMI, Joêl Lemay Frédéric Aubé (à gauche) et son entreprise, Cozey, terminent ces jours-ci leur projet d’entrepôt de 25 000 pi2 et de bureaux de 5000 pi2, à Mont-Royal. On peut voir l’entrepreneur accompagné de Dominic Létourneau, son bras droit dans cette aventure.