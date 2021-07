Le prince Harry publiera ses mémoires fin 2022

Le prince Harry, désormais retiré, avec son épouse Meghan Markle, de la famille royale britannique, publiera, fin 2022, des mémoires retraçant ses «erreurs» et les «leçons qu’il a apprises», a annoncé, lundi, la maison d’édition Penguin Random House.

«J’ai porté de nombreuses casquettes au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que, quelles que soient nos origines, nous avons plus en commun que nous ne le pensons», a déclaré le prince, cité dans un communiqué de la grande maison d’édition new-yorkaise.

«J’écris ceci non pas comme le prince que je suis depuis ma naissance, mais comme l’homme que je suis devenu», a ajouté le prince Harry, 36 ans.

Après avoir annoncé qu’ils quittaient la famille royale britannique, Harry et Meghan avaient accordé, en mars de cette année, un entretien-choc à l’animatrice de télévision Oprah Winfrey, qui avait attisé les tensions avec la famille royale.

Entre autres révélations explosives, Harry et Meghan rapportaient qu’un membre de la famille royale, qu’ils ne nommaient pas, s’était inquiété de la couleur de peau qu’aurait leur fils Archie, avant sa naissance, sa mère étant métisse.

Penguin Random House promet de son côté des «mémoires intimes et sincères» dans lesquels «le prince Harry partagera, pour la toute première fois, le récit définitif des expériences, aventures, pertes et leçons de vie qui ont contribué à le façonner».

Les mémoires, qui seront publiées dans le monde entier et dont les recettes iront à des œuvres caritatives, couvriront «sa vie sous les projecteurs, de l’enfance à aujourd’hui», notamment son «engagement militaire qui l’a mené deux fois sur les lignes de front en Afghanistan, et ses joies de mari et de père», selon Random House.

La semaine dernière, la fondation Archewell, gérée par Harry et Meghan Markle, a annoncé que cette dernière produirait pour Netflix une série animée pour encourager les jeunes filles à s’émanciper, inspirée de personnages féminins qui ont marqué l’Histoire.