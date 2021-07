Les Rangers auraient remporté leur pari avec Barclay Goodrow

Les Rangers de New York en seraient venus à une entente avec l’attaquant Barclay Goodrow, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 28 juillet.

C’est ce qu’a avancé le journaliste Frank Seravalli, lundi. L’ailier de 28 ans aurait obtenu un contrat de six ans et un salaire annuel de 3,6 millions $.

Samedi, les Blueshirts ont acquis Goodrow du Ligthning de Tampa Bay en retour d’un choix de septième tour. Reconnu pour ses qualités en zone défensive, il a remporté la coupe Stanley avec les «Bolts» lors des deux dernières campagnes de la Ligue nationale.

Le natif de Toronto a amassé deux buts et quatre mentions d’aide pour six points en 18 parties pendant les dernières séries éliminatoires. Il avait obtenu six filets et 14 aides pour 20 points en 55 rencontres de la saison régulière.

En carrière avec le Lightning et les Sharks de San Jose, Goodrow a touché la cible à 32 reprises et récolté 93 points en 331 matchs.