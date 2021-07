Match des étoiles de la MLS: la LIGA MX présente sa formation

La LIGA MX dépêchera 26 joueurs, incluant son meilleur élément à chaque position, à Los Angeles afin de participer au match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) prévu le 25 août.

La formation mexicaine du pilote du Cruz Azul, Juan Reynoso, misera notamment sur le gardien qu’il dirige habituellement, Jose de Jesus Corona, tout comme sur son attaquant Jonathan Rodriguez et son milieu de terrain défensif Luis Romo. Outre ces trois athlètes, le défenseur Matheus Doria (Santos Laguna) et le milieu offensif Fernando Navarro (Club Leon) sont les récipiendaires des prix du joueur par excellence à leur position respective au Mexique et voyageront en Californie.

Les 14 premières sélections des 26 au total sont en fait les gagnants et les finalistes des prix Balon de Oro (en français, le Ballon d’or) de chaque catégorie. Reynoso a pour sa part choisi 11 joueurs, tandis qu’un dernier sera déterminé par le président de la LIGA MX, Mikel Arriola, ces jours-ci.

La rencontre sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports et un concours d’habiletés aura lieu la veille.