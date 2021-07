NFL: Melvin Ingram rejoint les Steelers

Les Steelers de Pittsburgh ont octroyé un contrat d’un an au chasseur de quarts-arrière Melvin Ingram.

C’est ce qu’a appris le réseau NFL Network, lundi. La journaliste Josina Anderson a également discuté avec le footballeur au téléphone.

«Je viens de signer mon contrat et je sors de l’aéroport, lui a-t-il dit. Il s’agit assurément d’une super organisation. J’ai vraiment l’impression que c’est l’endroit pour moi.»

«J’ai rencontré l’entraîneur-chef [Mike] Tomlin. Ça se voit qu’il est très impliqué et que c’est un coach proche des joueurs, a poursuivi Ingram. C’est ce qui m’a le plus frappé. Il veut gagner, et c’est ce que je veux aussi.»

Le vétéran de 32 ans a passé les neuf premières saisons de sa carrière avec les Chargers de Los Angeles. En 2020, il a été limité à sept matchs, et ce, en raison d’une blessure à un genou. Il a amassé 10 plaqués et une interception, mais il n’a pas été en mesure d’obtenir un sac du quart.

Il avait préalablement rabattu au sol les pivots adverses à au moins sept reprises lors des cinq campagnes précédentes. En carrière, Ingram a réussi 49 sacs du quart, 360 plaqués et trois larcins en 113 rencontres dans le circuit Goodell.