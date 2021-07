Protection du patrimoine: Régis Labeaume réclame plus de pouvoirs

Le maire de Québec réclame plus de pouvoirs pour prévenir la dégradation des édifices patrimoniaux qui sont entre les mains de propriétaires privés.

Régis Labeaume a écrit une lettre ouverte dans laquelle il affirme s'inquiéter de la protection du patrimoine bâti et des contraintes avec lesquelles la Ville est aux prises quand vient le temps d'assurer la préservation d'édifices qui ne lui appartiennent pas. Selon lui, les outils octroyés par le gouvernement ne sont pas suffisants pour qu'elle puisse intervenir.

Abandon

«L’abandon n’est ni plus ni moins que le pire ennemi du patrimoine et, malheureusement, l’adoption de la loi 69 n’aura pas permis de donner à la Ville de Québec tous les pouvoirs qu’elle aurait souhaités pour intervenir plus efficacement en amont de la dégradation d’un immeuble», a écrit le maire de Québec dans une lettre ouverte.

Selon lui, les Villes sont aux prises avec plusieurs contraintes. «La première étant que la Ville ne peut évidemment pas se porter acquéreur de tous les immeubles patrimoniaux menacés, et même avec beaucoup de volonté.» Et même lorsqu'elle le souhaite, le processus d'acquisition peut parfois être très long, comme dans le cas de la maison Pollack.

«Il y aura toujours des cas où nous nous buterons à la volonté de certains spéculateurs d’étirer au maximum l’élastique judiciaire, jusqu’à ce que le temps fasse son œuvre et que l’édifice finisse par être irrécupérable.»

Des coûts élevés

La seconde contrainte est la question des coûts, poursuit-il. «Malgré l’adoption récente de l’Entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications et la bonification de l’enveloppe destinée aux programmes de subvention existants, l’adoption de la loi 69 n’était pas accompagnée d’une enveloppe budgétaire suffisante pour pallier les coûts élevés de restauration ni même d’incitatifs fiscaux.»

M. Labeaume cite divers exemples de sites préservés par les efforts de la Ville. Que ce soit l’ancien temple Wesley, l'Îlot des Palais, la maison Dauphine, la bibliothèque Monique-Corriveau, le bâtiment abritant le Grand Marché de Québec, le couvent de Beauport, la grange du Domaine de Maizerets et la maison Pollack.

Il se réjouit aussi que les amendes pour les propriétaires privés qui négligent leur bâtiment soit passé à 250 000$ et que le gouvernement ait abaissé à 60 jours le délai pour entamer les démarches d’acquisition d’un immeuble patrimonial pour lequel un avis de détérioration a été émis.

Il demande cependant plus «d'ouverture» de la part du ministère de la Culture pour permettre le développement de nouveaux projets résidentiels dans le Vieux-Québec, pour ne pas que le quartier demeure «sous une cloche de verre».

