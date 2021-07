SAMI: une nouvelle ressource pour les usagers du RTC

Le Service d’accompagnement en mobilité intégrée (SAMI) du Réseau de transport de la Capitale (RTC) a comme but de promouvoir et faciliter l'accès au transport en commun. Accessible depuis le 13 juillet, il se trouve au cœur du quartier Saint-Sacrement. On y trouve même, en ses murs, un bus et un abribus!

Ce service est un centre dédié à l’information, à la formation et à l’accompagnement des citoyens, des organisations et des entreprises en matière de mobilité intégrée.

Rappelons que le concept de mobilité intégrée favorise la combinaison de différents modes de transport en prenant en considération les réalités et les besoins multiples des citoyens. Le développement d’un réseau de mobilité intégrée prévoit rassembler le transport collectif (bus ou tramway, par exemple), mais aussi les modes de transport actifs (marche et vélo) et complémentaires (autopartage et taxi).

Grâce au SAMI, situé sur l'avenue Ernest-Gagnon, le RTC souhaite promouvoir et faciliter l’utilisation du transport en commun régulier auprès de différentes clientèles, faisant ainsi de la mobilité intégrée un choix plus répandu, plus simple, plus accessible et plus efficient.

Le SAMI vise à offrir des services personnalisés et inclusifs. Ceux-ci sont par ailleurs gratuits. Le RTC souhaite notamment augmenter la satisfaction de ses clients et améliorer la compréhension du transport en commun auprès du public.

« C’est avec fierté que le RTC (a inauguré) le premier service d’accompagnement en mobilité intégrée au Québec. Réfléchi en collaboration avec différents partenaires du milieu associatif afin de bonifier l’expérience client, le SAMI répond à un réel besoin de la clientèle et permet de poursuivre les actions du RTC pour faire de l’accessibilité au plus grand nombre une priorité. Avec l’ouverture du SAMI, le RTC répond aux objectifs fixés dans son Plan stratégique 2018-2027 ainsi que dans son Plan de développement en accessibilité universelle», a déclaré Rémy Normand, président du RTC, le 13 juillet.

Services et clientèles

Le SAMI offre un accompagnement théorique et pratique aux clients qui désirent se familiariser avec l’utilisation du transport en commun. De plus, le centre est mis à la disposition des organismes, des associations ou des institutions qui souhaitent utiliser les infrastructures pour donner des formations spécifiques aux besoins de leurs clientèles.

Pour le volet accompagnement pratique, des maquettes fonctionnelles sont déployées dans l’espace expérience client, permettant de vivre des mises en situations concrètes grâce à un autobus installé dans la ressource. On pourra donc se familiariser avec les diverses zones du véhicule comme les portes avant et arrière, la zone d'arrêt ou l'espace destiné à la clientèle à mobilité réduite. Sur place, il y a même un abribus!

Un vélo à assistance électrique et un ancrage àVélo permettront aussi de se familiariser avec le nouveau service de vélopartage du RTC. Tout est donc mis en place pour mieux connaître les divers services et volets du Réseau de transport de la Capitale.

Les champs d'action du SAMI se déclinent en six volets. On pourra y démystifier le transport en commun, préparer son déplacement ou se procurer un titre de transport. On aura aussi l'occasion de se familiariser avec les installations de transport et les bonnes pratiques à bord lors de son déplacement. Il sera également possible d'y découvrir les divers outils pratiques et d'information du RTC comme l'application Nomade. Enfin, on y trouvera aussi un accompagnement personnalisé.

Des agents sont présents durant les heures d'ouverture pour accueillir les usagers et futurs usagers du RTC.

Le SAMI vise particulièrement à rejoindre ces clientèles : les aînés de 65 ans et plus, les usagers actifs du STAC aptes à utiliser les services réguliers du RTC; les personnes à mobilité réduite (avec limitations); les nouveaux arrivants; les accompagnateurs et moniteurs de divers groupes; la clientèle scolaire en transition (les élèves qui passent du transport scolaire au transport en commun) ainsi que les employeurs.

Renseignements

Le SAMI est situé au 820, avenue Ernest-Gagnon. Il est accessible du lundi au vendredi de 8h a 18h, à l’exception des jours fériés.

À noter que le centre d'information situé sur la rue des Rocailles, dans Lebourgneuf, est déménagé au SAMI. Ce dernier offre une multitude de services, dont la gestion des objets perdus en plus de ceux précédemment indiqués.

On peut passer au SAMI durant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous. C'est gratuit.