Tout un choc

La nouvelle du décès de Nathalie Parent (photo), survenu subitement le 11 juillet dernier à l’hôpital Fleurimont et à l’âge de 51 ans, a créé toute une commotion au sein évidemment de sa famille, ses parents, ses amis(es) mais aussi dans le monde de l’automobile dans lequel elle fut impliquée pendant de nombreuses années avec son père, Maurice Parent, chez Chatel Automobiles et Mercedes Benz de Québec. Nathalie fut aussi, en 2012, présidente de la CCARQ (Corporation des concessionnaires d’automobiles de la régionale de Québec) et du Salon de l’auto de Québec. La famille recevra vos condoléances les 30 et 31 juillet (de 16 h 30 à 20 h, le vendredi, et de 9 à 11 h, le samedi). Selon les mesures en vigueur, une rotation de 50 personnes à la fois sera permise lors des condoléances. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation devra être respectée. Une liturgie de la Parole suivra le 31 juillet, à 11 heures, en la chapelle du Complexe de la Cité, sur invitation seulement. Mes condoléances à toute la famille.

Décidément !

Photo courtoisie

Voici une autre histoire de golf. Le 11 juillet dernier je vous racontais l’histoire de Gaëtan Dussault de Québec qui avait réalisé, la semaine précédente, un trou d’un coup au trou numéro 9, du Parcours Québec, du club de golf Royal Québec de Boischatel, le 1er de sa carrière, sous les yeux de sa conjointe France Méthot et de sa fille Marie-Eve Dussault. Devinez quoi ? France Méthot (photo) a imité son conjoint en réalisant elle aussi un trou d’un coup, le 11 juillet dernier, au trou numéro 13, cette fois, du parcours Royal, au club Royal Québec de Boischatel en compagnie de Gaétan et de Marie-Ève. Il s’agit aussi de son premier exploit du genre en carrière. Question ? Quand Marie-Ève réussira le sien ? Les paris sont ouverts.

Vaut mieux tard...

Photo courtoisie

Bravo à Louise Turgeon, de Lévis, qui a réussi un trou d’un coup au club de golf La Tempête de Lévis. L’exploit est survenu au printemps dernier (le 27 avril) au trou numéro 5, une normale trois de 97 verges, à l’aide de son cocheur d’allée. Sur la photo, Louise est accompagnée de ses témoins : Marcel Pépin (son conjoint) et Long Bui, tous deux membres à La Tempête. L’autre témoin, Yves Croteau, est derrière l’appareil photo.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 19 juillet, c’est le début du déluge au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et dans Charlevoix, au centre du Québec. Du 19 au 21 juillet 1996, entre 155 et 270 mm de pluie (mais encore plus dans la région montagneuse qui entoure le Saguenay) tombent sur ces régions, provoquant des inondations monstres qui détruisent barrages, routes, terres, commerces et maisons sur leur passage. Bilan : 10 morts, 16 000 personnes évacuées, 50 villes et villages inondés et 1 milliard de dollars de dommages. Les communautés les plus touchées furent Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière et Ferland-et-Boilleau.

Anniversaires

Photo courtoisie

Louis Morissette (photo), acteur, scénariste, producteur et conjoint de Véronique Cloutier, 48 ans... Jean-Sébastien Aubin, ex-gardien de but de la LNH, 44 ans... Atom Egoyan, réalisateur et scénariste canadien, 61 ans... Mario Grenier, Big pour les intimes, ex-animateur radio et maniaque de golf, 63 ans... Richard Z. Sirois, humoriste et ex-membre de Rock et belles oreilles, 65 ans... André Forcier, réalisateur et scénariste (Le Vent du Wyoming) 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 19 juillet 2020 : David Cliche (photo), 68 ans, ancien ministre péquiste sous Lucien Bouchard et Bernard Landry et spécialiste des questions autochtones... 2019 : Rutger Haeur, 75 ans, acteur néerlandais révélé dans le film Blade Runner en 1982... 2018 : John Vigilante, 33 ans, ailier gauche de la Ligue américaine de hockey (LAH)... 2017 : Barbara Weldens, 35 ans, chanteuse française... 2016 : Garry Marshall, 81 ans, réalisateur du film Pretty Woman paru en 1990... 2014 : James Garner, 86 ans, acteur américain... 2013 : Yves Lorrain, 72 ans, artisan de radio entre autres à CHRC à titre de directeur des programmes... 2012 : Paul-Henri Duberger, 73 ans, artiste peintre impressionniste... 2008 : Paul Bussières, 66 ans, maître à penser de nombreux scénographes... 1994 : Victor Barbeau, 99 ans, un des plus ardents défenseurs de la langue française au Canada... 1981 : Roger Doucet, 62 ans, ténor québécois... 1974 : Joe Flynn, 49 ans, acteur de cinéma et de télé.