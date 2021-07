Un avertissement de smog en vigueur en Mauricie

Le Québec n’est pas épargné par les incendies de forêt qui touchent l'Ontario et les provinces de l’Ouest canadien, la Mauricie ayant été placée sous une alerte de smog jusqu’à mardi matin en raison des feux ontariens.

«De la fumée en provenance des feux du nord-ouest de l’Ontario entraîne présentement une mauvaise qualité de l’air. Ces conditions devraient se maintenir jusqu’à mardi matin», a indiqué Environnement Canada dans une alerte émise lundi après-midi.

Les résidents de plusieurs secteurs, dont Shawinigan et Trois-Rivières, pourraient donc être affectés par ces concentrations élevées de particules fines. L’agence fédérale recommande donc «d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement de smog».

Une alerte concernant la qualité de l’air est également en vigueur pour l’ensemble du nord de l’Ontario, où «la fumée rend la qualité de l’air mauvaise et réduit la visibilité».

«Les conditions devraient s’améliorer mardi à mesure qu’un front froid traversera le nord de l’Ontario et que les vents deviendront davantage du nord», a souligné Environnement Canada.

Cette région est aussi sous le coup d’alertes de chaleur et d’orages violents qui ont déjà été observés à plusieurs endroits, lundi, et qui devraient se poursuivre toute la soirée.

«Des précipitations dispersées et de la foudre ont été observées dans plusieurs coins du Nord-ouest ontarien plus tôt aujourd’hui. Bien que ceci puisse avoir réduit l’intensité des feux, le temps sec sera de retour promptement, et le potentiel d’incendie augmentera à nouveau», ont écrit lundi après-midi sur Twitter les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt de l’Ontario.

Rappelons que 117 feux de forêt actifs ont été répertoriés dimanche soir dans le nord de l’Ontario, dont 103 concentrés dans le nord-ouest.

«Il y a eu un total de 724 feux cette saison en Ontario comparé à 414 l’année dernière à cette année», ont précisé dimanche sur Twitter les services de lutte contre les incendies.

Le Manitoba, l’Alberta et la Colombie-Britannique continuent également de lutter contre les incendies et ont aussi été placés sous des alertes de qualité de l’air.