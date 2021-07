Festival d’été de Québec: vers une édition normale pour 2022

Maintenant que l’édition «modèle réduit» de 2021 est terminée, les dirigeants du Festival d’été de Québec préparent son retour sur les plaines d’Abraham dans le cadre d’une version «normale», sans mesures sanitaires, pour 2022.

En entrevue avec Le Journal, le directeur de la programmation, Louis Bellavance, a indiqué qu’il travaillait avec en tête le «scénario classique» du FEQ.

«On ne travaille pas en pandémie, on travaille avec une édition normale, sans passeport vaccinal, sans masques et sans tests. C’est le constat général de l’industrie en ce moment», soutient-il.

Cela dit, s’il faut s’ajuster à une énième vague du coronavirus en juillet 2022, les mesures exigées par les autorités seront mises de l’avant. «Si on nous demande de travailler avec le passeport ou toute autre mesure, on va le faire.»

Louis Bellavance espère toujours ramener le plus de vedettes possible qui étaient de l’événement annulé de 2020. Déjà, la venue de Rage Against The Machine est confirmée.

Un site trouvé pour la deuxième scène?

Par contre, on ne sait pas encore où sera érigé le second site extérieur de spectacles du FEQ. En réaménagement l’an prochain, la place George-V, où le festival s’est installé en 2019 après des décennies au parc de la Francophonie, ne sera pas disponible.

Louis Bellavance assure cependant que le dossier progresse bien et que le FEQ pourrait même réussir à ajouter une deuxième scène au site afin de présenter des concerts en alternance, comme il avait prévu de le faire en 2020.

«Nous avons potentiellement identifié un site. C’est en démarchage en ce moment», a dit M. Bellavance.

Charmés par le public

Même s’il n’avait pas son envergure habituelle avec ses deux concerts par soir devant 500 personnes, au Manège militaire, le FEQ 2021 a prouvé que le public n’était pas craintif et qu’il aimait voir des spectacles, estime le programmateur.

«Nous avons été charmés par la réponse du public. Ce sont 500 billets qui, pour les vingt-deux concerts, ne se sont pas vendus au compte-gouttes, mais en bloc, très rapidement.»

Le Festival d’été calcule avoir réussi de bons coups en présentant une exposition de photos, en parallèle avec les concerts, de même qu’en offrant une nouvelle ligne de vêtements qui a séduit plusieurs festivaliers.

«Nous avons rafraîchi notre image, se réjouit Louis Bellavance. Pour une organisation comme la nôtre qui avait un historique négatif avec la marchandise, c’est une grande victoire.»