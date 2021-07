LEMELIN, S.Hélène, CND

(S.S.Marie-Yvonne)



À l'Accueil Marguerite-Bourgeoys, le 23 novembre 2020, à l'âge de 95 ans, dont 74 ans et 2 mois de vie religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Hélène Lemelin. Elle était la fille de feu monsieur Odilon Lemelin et de feu madame Yvonne Hamel de la paroisse Saint-Romuald d'Etchemin, Lévis, Québec.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Hélène laisse dans le deuil quatre nièces: Hélène et Louise Corriveau, Lyne et Nathaly Lemelin; cinq arrière-neveux et arrière-nièces et sa précieuse amie Madeleine Giguère. Soeur Hélène est allée rejoindre dans la maison du Père ses trois sœurs: Simone, CND, Berthe et Suzanne (feu Philippe Corriveau) et ses deux frères: Benoît (feu Thérèse Bélanger) et Jacques, O.P.où les soeurs de la CND, les parents et ami(e)s recevront les condoléances à compter de 13h. Les religieuses remercient sincèrement les prêtres desservant l'Accueil Marguerite-Bourgeoys pour leur assiduité à offrir l'Eucharistie quotidienne, le personnel des services auxiliaires ainsi que le personnel soignant pour la qualité du respect de la personne et les très bons soins prodigués avec affection et tendresse.